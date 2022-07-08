【收入研究】研究：少子化將影響未來人類智商與收入 下一代英國人學識程度 將比現在低1至2個百分點

少子化是指生育率降低，而人口中高達7%是高齡人士，導致幼年人口比例逐漸減少的現象，現時全球少子化現象令各國擔憂。日前英國東英吉利大學（University of East Anglia，UEA）經濟學院首席研究員瓊斯（David Hugh-Jones）發表一項研究，更反映少子化將影響未來人類智商與收入，下一代英國人學識程度將比現在低 1至2個百分點。

研究團隊利用英國生物樣本庫（UK Biobank）資料研究英國 30 多萬人數據，英國生物樣本庫是大規模長期生物樣本庫計畫，目的是研究遺傳和環境因素對疾病發展的影響。參與樣本計畫的每人都有複合基因得分，是健康、教育、生活方式和人格特質的概略估計值。研究人員將複合基因分數和兄弟姊妹與孩子兩代交叉對照，觀察長時間人口變化。

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結果發現 33 個多基因評分中，有 23 個基因反映了人一生所有的孩子數目。研究顯示，收入和教育程度所得的分數較低，預料在未來有較多孩子，相反，收入和教育程度所得的分數較高，則預料有較少孩子。研究亦發現，人類自然選擇偏愛收入較低和教育程度較低的人，反對與高學歷、高收入、多動症或重度憂鬱症風險低，以及冠狀動脈疾病風險低相關的基因，長期下來可能會加劇社會不平等。

研究人員表示，雖然上述發現的數據變化較不明顯，但可能經過多世代後，逐漸有明顯變化。照現有趨勢，由於自然選擇有利低收入和低教育群體，下一代英國人學識程度將比現在低 1至2個百分點。首席研究員瓊斯則認為，在某程度上，人有可能會越來越窮、不健康，而且沒學識和教養。

研究亦發現，注意力缺陷多動障礙 （ADHD）、重度憂鬱症、冠狀動脈疾病高風險的人，還有年紀輕就生養孩子的人，以及有多名性伴侶的人，似乎演化佔比較有利位置。此研究由英國東英吉利大學與阿姆斯特丹大學醫學中心的遺傳學家阿卜杜拉維（Abdel Abdellaoui）合作領導，研究結果發表於《行為遺傳學》期刊（Behavior Genetics）。

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責任編輯：龍紀瑩