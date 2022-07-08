美孚新邨業主急移民　放盤8個月共減245萬

不少業主為移民而急放盤，往往只能減價吸客。美聯物業吳志輝表示，美孚新邨八期百老匯街102號高層B室，實用面積1,112平方呎，三房一套間隔，望內園景及內街景，原叫價1,580萬元，因為原業主趕移民，所以不繼減價，放盤8個月，累積減價245萬元，單位終以1,335萬元成交，實用呎價約12,005元。

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據了解，原業主於2007年3月以502萬元購入上址，持貨15年，現帳面獲利833萬元，物業期內升值約166%。

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資料顯示，美孚新邨由新世界和美孚企業負責發展，早於1968年10月開始入伙，共有8期，建有99座，提供13,115個單位，實用面積由393平方呎至2,785平方呎。

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責任編輯：陸盈希