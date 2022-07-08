  • 34°C
香港時間 : 2022708日 (五) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】東九皇牌上車屋苑　梗廚改成開放式　兩房600萬有找

股樓投資 16:24 2022/07/08

分享：

分享：

市區出入方便，但樓價貴，要找600萬元以下的上車盤不易。不過，只要不嫌屋苑樓齡舊，其實九龍灣淘大花園也是好選擇。淘大花園最大賣點是鄰近商場及港鐵站，而且不乏上車客追捧，自住投資都有保證。 

今次放盤單位為屋苑1期E座低層4室，實用面積375平方呎，兩房間隔，現叫價588萬元，實用呎價約15,680元。從相片可見，單位原則是梗廚設計，現改為開放式，增加客飯廳空間感。

    點擊圖片放大
    +9
    +8
放盤單位 淘大花園1期E座低層4室（物業編號：BP49930508）
實用面積 375平方呎
間隔 兩房兩廳，景觀：房間景觀開揚，翠綠山景
叫價 588萬元
賣點 交通方面：步行距離九龍灣港鐵站只須5分鐘，牛道角道及觀塘道超過50條巴士及小巴路線，來往港九新界各區，交通非常方便
單位裝修: 開放式廚房設計，增加客飯廳空間感，主人房景觀望翠綠山景，景觀開揚，第二間房是衣帽間
生活配套：屋苑基座淘大商埸，接近300間商铺，超過30間食肆，仲有日本Donki,衣食住行，一應俱全

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3P96bij

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

同場加映【青姐話】向上游 唔使愁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

淘大花園 利嘉閣 上車盤 九龍灣

下一篇文章

【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
【斯里蘭卡破產】斯里蘭卡再加息一厘 央行：短期通脹或高達70% 經濟將陷「痛苦衰退」
【斯里蘭卡破產】斯里蘭卡再加息一厘 央行：短期通脹或高達70% 經濟將陷「痛苦衰退」
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款