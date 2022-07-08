【帶你睇盤】東九皇牌上車屋苑　梗廚改成開放式　兩房600萬有找

市區出入方便，但樓價貴，要找600萬元以下的上車盤不易。不過，只要不嫌屋苑樓齡舊，其實九龍灣淘大花園也是好選擇。淘大花園最大賣點是鄰近商場及港鐵站，而且不乏上車客追捧，自住投資都有保證。

今次放盤單位為屋苑1期E座低層4室，實用面積375平方呎，兩房間隔，現叫價588萬元，實用呎價約15,680元。從相片可見，單位原則是梗廚設計，現改為開放式，增加客飯廳空間感。

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放盤單位 淘大花園1期E座低層4室（物業編號：BP49930508） 實用面積 375平方呎 間隔 兩房兩廳，景觀：房間景觀開揚，翠綠山景 叫價 588萬元 賣點 交通方面：步行距離九龍灣港鐵站只須5分鐘，牛道角道及觀塘道超過50條巴士及小巴路線，來往港九新界各區，交通非常方便

單位裝修: 開放式廚房設計，增加客飯廳空間感，主人房景觀望翠綠山景，景觀開揚，第二間房是衣帽間

生活配套：屋苑基座淘大商埸，接近300間商铺，超過30間食肆，仲有日本Donki,衣食住行，一應俱全

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