父母為覓好校網 花逾千萬元購御門．前3房單位

不少父母希望子女能有更好的學習環境，索性出錢進駐名校網。中原地產陳晉立透露，九龍城御門．前高層A室，實用面積628平方呎，三房間隔。原業主最初叫價1,350萬元，終減價152萬元，以1,198萬元易手，實用呎價約19,076元。

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陳晉立指，新買家為外區家庭客，鍾情九龍塘41校網，議價後決定入市。據了解，原業主於2012年10月以1,080萬元購入，持貨10年，賬面獲利118萬元，單位期內升值約10.9%。

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資料顯示，御門‧前由2014年10月開始入伙，提供67個單位，實用面積由465平方呎至1459平方呎，校網為九龍城區。

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責任編輯：陸盈希