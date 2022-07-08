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【安倍晉三中槍】安倍晉三槍擊兇器疑為3D打印槍械　美部分州份早已立法規管

科技 16:57 2022/07/08

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日本前首相安倍晉三今（8日）早於奈良縣出席拉票活動期間，遭遇槍擊。當地新聞指，安倍心肺功能停頓，終告不治。有專家懷疑，疑兇所使用的兇器為3D打印出來的改造槍械。

【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射

據日本傳媒表示，槍擊日本前首相安倍晉三的疑兇山上徹也，現年41歲，曾為海上自衛隊成員。事發當時，以膠帶將霰彈槍包起。由於日本有嚴格的槍械管理，一般人無法持有手槍，只能持有獵槍或氣槍。故有專家認為，疑兇所使用的槍械為3D打印而成的改造槍。

3D打印槍械難追查　製造設計圖隨處可見

3D打印槍械一般是指，任何包含使用3D打印機製造的組件組裝而成槍支。相關的槍支大部分零件均可使用3D打印技術而成，其餘則可使用一些無需背景調查，便可購入的金屬零件，如金屬槍管或工廠槍托。

隨3D打印技術的進步，3D打印武器所帶來的安全爭議一直被受關注。由於3D打印技術本身是合法的，民眾可隨意購置3D打印機，故難以偵查其用途。

據英國媒體《Sky News》6月的報道指，3D打印槍械所需的文件和教學，並沒有隱藏於暗網（Dark Web）之中，而是遍佈Twitter、YouTube和Instagram 等主流社交媒體。分享相關資訊的人士的追蹤人數，更多達數千名。

美國部分州份　自行立例監管

3D打印武器的安全問題一直被全球多國關注，在歐洲、英國、美國、加拿大、澳洲等槍械管制較為寬鬆的國家，有不少不法之徒利用自制的3D打印武器犯案的新聞，當地執法機構亦不時檢獲3D打印槍械。惟很多地區都未有正式對3D打印武器進行立法規管。

美國參議員Edward J. Markey、Robert Menendez，以及一眾參議院成員和眾議院成員，曾於2021年6月，要求重新引入3D打印槍械安全法案，禁止全國在網上發布3D打印槍械藍圖和說明。在聯邦政府未有正式立法監管的情況下，少數幾個州份已自行採取相應措施，來監管國民自製槍械。

在加利福尼亞州，任何製造槍械的人，無論其製造方式，都必須獲得該州的提供、且具法律效用的槍械序號；在新澤西州，市民在製造3D打印槍支之前，亦需獲得聯邦製造許可證，更立法禁止製造、銷售或擁有無法檢測的槍械，以禁止購買零件以製造未序列化的槍械。

責任編輯：殷凱怡

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