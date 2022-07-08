【直播帶貨】TikTok海外版網紅帶貨計劃宣告失敗 將暫停擴張歐美市場

TikTok母公司字節跳動自豪的抖音帶貨模式，海外宣告階段性失敗，根據外媒報導，TikTok暫停英國以外多國直播帶貨計畫，當中包括美國市場。有專家分析指電商直播業務在海外寸步難行的原因主要可以歸咎於海外直播帶貨市場還不成熟，沒有配套物流支援，以及工作文化不同等原因。

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據了解，很多海外網紅都退出了跟TikTok的直播合作，由於市場還沒成熟的關係，海外直播帶貨的收入很低且不穩定，加上連續數小時馬拉松式帶貨的模式，也得不到外國人的支持，加上目前海直播帶貨仍處於初期階段，所以大部分參加直播的品牌均為廉價小品牌及夾雜山寨產品的品牌，對網紅產生負面影響，加上庫存倉儲、物流送達時間偏慢等問題，帶貨的網紅反而經常收到投訴，可謂吃力不討好。某些網紅對媒體表示，帶貨後的收入反而減少了，因而退出。

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沒有當地網紅支援，直播帶貨業務難以繼續推動，儘管字節跳動不斷宣揚「吃苦耐勞、加班光榮」的企業文化，但這種經營模式不但違背當地勞動法，更是與外國的工作文化相違，因此TikTok海外複製直播帶貨失敗也是意料之中的事。

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記者：鄭日棱