孝順仔367.5萬元購裕東苑兩房 由公屋轉居屋 望能改善居住環境

議價空間增加，吸引不少準買家趁機上車。中原地產朱偉雄表示，東涌裕東苑D座高層13室，實用面積535平方呎，兩房間隔，今年4月在居二市場放盤，原開價490萬元，終減至367.5萬元沽出，實用呎價為6869元，比市價平約一成。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

朱偉雄透露，買家為公屋家庭，由孝順仔出資換樓以改善居住環境，由於買家鍾情裕東苑鄰近港鐵站，位置方便，而且上址樓價比市價低水，所以迅速拍板承接。

一個月HIBOR升轉跌 實際供樓利率2.08厘【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據了解，原業主於1997年8月在居二市場以76.9萬一手買入單位，現已成為遺產物業，物業於25年內，升價290.6萬元。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希