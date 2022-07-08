  • 30°C
香港時間 : 2022708日 (五) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

孝順仔367.5萬元購裕東苑兩房 由公屋轉居屋 望能改善居住環境

股樓投資 18:50 2022/07/08

分享：

分享：

議價空間增加，吸引不少準買家趁機上車。中原地產朱偉雄表示，東涌裕東苑D座高層13室，實用面積535平方呎，兩房間隔，今年4月在居二市場放盤，原開價490萬元，終減至367.5萬元沽出，實用呎價為6869元，比市價平約一成。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁 

朱偉雄透露，買家為公屋家庭，由孝順仔出資換樓以改善居住環境，由於買家鍾情裕東苑鄰近港鐵站，位置方便，而且上址樓價比市價低水，所以迅速拍板承接。

一個月HIBOR升轉跌　實際供樓利率2.08厘【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據了解，原業主於1997年8月在居二市場以76.9萬一手買入單位，現已成為遺產物業，物業於25年內，升價290.6萬元。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
公屋 居屋 裕東苑 房委會 東涌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【斯里蘭卡破產】斯里蘭卡再加息一厘 央行：短期通脹或高達70% 經濟將陷「痛苦衰退」
【斯里蘭卡破產】斯里蘭卡再加息一厘 央行：短期通脹或高達70% 經濟將陷「痛苦衰退」
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款