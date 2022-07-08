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【下半年展望】滙證予恒指25410點目標價　看好4大範疇涉6隻股份

股市 16:06 2022/07/08

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滙證予恒指25410點目標價。

滙豐環球研究給予恒指25410點目標價，較現價有約17%上升空間。滙豐環球研究指，經濟前景改善有助刺激港股下半年表現，即使本港面臨走資風險。然而，亞洲其他增長型市場如東盟股市，料將跑贏屬價值型的港股市場。

滙豐環球研究認為，投資者可從3方面發掘投資機遇，分別是本港國際金融中心地位強化、大灣區內流動性改善、政府擬解決可負擔住屋短缺問題。投資主題則涉及4大範疇，分別是重開國際邊境、北部都會區計劃、本港建築工程高峰期，以及更多中港互聯互通項目。

經濟好轉助吸引資金重新流入港股

該行又提醒，聯滙制度下港美息差擴闊將導致資金從本港流走，拖累整體港股表現。在進取的美國加息步伐下，本港經濟將較以往加息周期疲弱，拖累程度視乎美息上升對港息的帶動。滙豐環球研究預測，本港經濟下半年將錄逾3%增長，全年增長1.2%。

不過，滙豐環球研究料，美元兌港元將逐漸遠離7.85的港元弱方保證，因市場預計儲局將完成緊縮貨幣政策，並快將轉為減息，而且本港經濟前景好轉亦有助重新吸引資金流入。

股份方面，該行尤其看好中銀香港 （02388） 、國泰 （00293） 、中國建築國際 （03311） 、恒地 （00012） 、新地 （00016） 及太古地產 （01972）

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

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大行報告 經濟 港股 目標價 走資 太古地產（01972） 弱方保證 加息 香港 中銀香港（02388）

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