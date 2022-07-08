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【無人駕駛】百度自動駕駛測試基地線上開放日　「蘿蔔快跑」服務人次達70萬

科技 17:30 2022/07/08

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百度今（８日）於北京亦莊舉行測試基地Apollo Park線上開放日，分享有關無人駕駛技術和企業未來發展方向。（法新社資料圖片）

智能交通發展一日千里，電動汽車和無人駕駛等的技術經常出現新突破和擴大應用範圍。去年，百度推出無人駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，得到當地客戶支持。百度今（８日）於北京亦莊舉行測試基地Apollo Park線上開放日，分享有關無人駕駛技術和企業未來發展方向。

【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%

據悉，Apollo Park是目前全球最大的自動駕駛和車路協同應用測試基地，佔地17,000平方米，百度自動駕駛運營管理部高級顧問吳瓊補充指：「百度 Apollo測試車隊規模已達500輛級別。」基地涵蓋自動駕駛車從研發到測試的整個流程。

目前該無人駕駛出行服務平台已在北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶等10個城市開放載人出行服務；北京、重慶和陽泉開展商業化收費出行服務。吳瓊透露，該平台於去年第4季訂單量高達21萬，服務人次達70萬；今年首季度訂單量高達19.6萬。

談及「蘿蔔快跑」和無人駕駛技術的未來方向時，吳瓊認為香港的道路設計與深圳類似，而該企的無人駕駛車輛早已在深圳試行多時，更得到良好回饋，因此相信將會在不久的將來進軍香港市場。

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責任編輯：文睿

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