【週末好去處】即日起至7月19日　一田百貨舉辦夏日廚具展

▲ 由即日起至7月19日，一田百貨將舉辦「一田夏廚樂満喫！」廚具展。（一田提供圖片）

由即日起至7月19日，一田百貨將舉辦「一田夏廚樂満喫！」廚具展。包括各式各樣歐洲和日韓廚具品牌，有多用途的煎盤、炒鑊，各類烹調工具及配件，讓消費者享受「夏」廚的樂趣。

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推大量不黏底廚具

廚具展有大量不黏底的廚具品產品，例如意大利廚具品牌Ballarini Lazise 28cm深煎鍋，採用了4層鑽石鍍層，含天然鑽石粒子強化表面。原裝韓國製造的Happycall Synchro Double Pan雙面鍋，合上密封的雙鍋有助避免煮食時出現彈油和大油煙的情況，同時又能力鎖住肉汁，適合用來焗雞、煎牛扒、燴蕃薯等多用途煮法。

廚具套裝吸眼球

另外的亮點品牌是日本品牌吉川鐵鑊孖寶套裝，內附24cm COOK-PAL深型煎鑊及24cm新一代雪平鍋，由設計到製作都在日本完成。意大利廚具品牌Ballarini Lazise 28cm深煎鍋則採用了4層鑽石鍍層，含天然鑽石粒子強化表面，堅硬耐用之餘，不黏效果更持久。獨特導磁放射式鍋底，使受熱更快更均勻。如果想要一個擁有不同煮法的煎盤，可以選擇原裝韓國製造的Happycall Synchro Double Pan雙面鍋。

另外，消費者於推廣期間購買Cuisintec迷你慢磨機，更可獲贈無線攪拌機乙個。就算平日外出，都可隨身攜帶攪拌機，喝到新鮮果汁。

回贈高達8%

中用戶由即日至7月31日期間，於一田全線分店以中銀信用卡／BoC Pay即日單一簽賬滿500元，即可換領40元現金禮券乙張，每卡每日限換1張。

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責任編輯：李智美