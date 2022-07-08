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【百度9888】百度：倘時機合適考慮在港推出自動駕駛出行服務「蘿蔔快跑」

股市 15:51 2022/07/08

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【百度9888】百度：倘時機合適考慮在港推出自動駕駛出行服務「蘿蔔快跑」

百度 （09888） 旗下Apollo近年加快智能駕駛技術的商業化步伐， 百度自動駕駛運營管理部高級顧問吳瓊表示，今年百度自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」（Apollo Go）會繼續擴展到更多內地城市，會考慮在合適時機進軍香港。吳瓊形容，香港道路條件適合推出自動駕駛服務，而且香港可作為百度將相關服務輸出國際的窗口。

Apollo也提供智能交通解決方案，並已接入內地超過50個城市。吳瓊表示，百度正發展車、路、雲協同方案，以北京亦莊為標桿區域讓自動駕駛加快落地。百度前兩年在北京亦莊以載人測試為主，車隊規模涉及90輛，覆蓋範圍約10平方公里及128個路口，並利用雲自助駕於雲控平台支援服務。

吳瓊透露，今明兩年北京亦莊會以無人商業化運營為主，車隊規模涉逾200輛，覆蓋60平方公里及超過300個路口，今年次季至第三季「蘿蔔快跑」會由主駕無人改為為全無人；2023年後進入大規模無人運營，冀成本降低兼降價，覆蓋最多1000平方公里及超過1000個路口，並以城市交通管理平台。

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編輯：李哲毅

科技產品 可持續發展 汽車 港股 百度集團—SW（09888）

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