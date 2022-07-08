【Microsoft】Microsoft Store更新政策　禁利用免費開源App獲利

不同品牌的智能產品都有其相應的應用程式商店，供用戶免費或付費下載應用程式。為打擊有應用程式開發人員利用網絡上的免費開源應用程式，微軟（Microsoft）將於下周起，為微軟應用商店Microsoft Store作出相應的政策更新。

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流動軟件開發社群XDA Developer發表報告指，從下週開始，微軟將針對開發人員，更改部分Microsoft Store政策。

更新後的Microsoft Store政策將禁止開發人員利用免費開源應用程式和軟件，或是利用在其他網路上為免費提供的應用程式和軟件收取費用，以防止特定人士從中獲利。

XDA Developer以圖像編輯應用程式Paint.NET為例指，它原是由原始開發人員釋出的，用家可免費下載相關軟件，但用家從部分開發人員網站下載後，或會被要求捐款，以支援其軟件開發。日後在Microsoft Store的新政策下，開發人員將不再可以這樣收費。

微軟Microsoft Store總經理Giorgio Sardo在Twitter上表示，相關新政策的重點在於保護使用者免受誤導性列表影響。

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責任編輯：殷凱怡

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