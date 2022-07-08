【職場熱話】4字頭中年打工仔欲升主管職位 被老闆批英文差欠學歷 急問毅進文憑出身如何「洗底」

打工仔人到中年欲升職，儘管行業相關工作經驗豐富，卻因學歷不足而不獲老闆信任。有網友近日在工作討論區表示，最近有一位年紀已步入「4字頭」的親戚與老闆討論升職，其親戚要求樓主幫忙檢查履歷，樓主透露親戚毅進畢業後就未有再進修，現從事某生產行業的Production Officer，並希望可以獲老闆晉升至Supervisor。樓主指親戚工作表現不俗，做事有效率及條理 ，在行業內的實務經驗亦見豐富，但其老闆都有向親戚提及其文書及英文方面是弱項，所以一直都未有晉升他，樓主亦覺得算是暗示其親戚欠缺學歷。

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有網友指出，樓主親戚在社會打滾多年，「還需要什麼學歷？ 難道新入職的大學生會比他做得好？」樓主隨即透露箇中故事：「他老闆手下有兩條Line，一條就是他，而另一條Line的主管，就真是請了一個零Production經驗的名校大學生回來，但就完全沒有考慮過我個親戚，所以我親戚就灰灰地囉。」

進修學位並不現實

不少網友指出，樓主親戚通過進修學位課程以進行「洗底」的做法並不現實，並紛紛出謀獻計。「他這個情況，由毅進一跳跳去Degree應該就沒甚可能，因為他英文程度真是麻麻，那麼毅進可以怎樣洗底呢？會不會HD（高級文憑）會比較適合他？定要由FD（基礎課程文憑）讀起？」「夜校HD，我的同事都是這樣，但是我同事是非常堅熬得苦那類人才頂得住朝早返工、夜晚返學又溫習的瘋狂生活」。

有網友亦補充：「讀都會大學的遙距課程兼讀制學位課程？如果年紀大過25歲應該係可以用Mature Student身分去報大學Degree，應該就不用再由HD讀起。」「副學士啦，沒有Degree真心難升職，我見好多上了年紀又無學位的同事，最後都是要讀返個副學士或者學士。」

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「其實不一定要考慮讀學位的，先搜尋一下進修課程和證書，慢慢一步一步來，裝備好才再考慮讀學位應該更好」、「他這個年紀和後生需要有所不同，讀證書會實際過走去讀大學」。樓主對此亦表示同意：「他都有和我提過，他這個年紀真是未必想/讀到Degree啦」、「我覺得Degree他可能真是不太處理到，昨晚我見有些學院的物流/供應鏈管理專業證書，他的行業都同供應鏈管理有些關係，等我再和他討論一下」。

直接進修英文更實際

一些網友則建議應該針對樓主親戚的文書能力或英文程度作加強。「其實我覺得他老闆說的是他文書差，那就加強一下文書不就好了嗎？為什麼要直接跳去唸大學唸學位課程呢？寫好英文然後考一個大多數人會認可的英文考試，例如IELTS（國際英語水平測試）不就好了嗎，然後也要學會打字，這應該是基本吧？畢竟如果做主管一定多很多報告啊資料的要用電腦來做。」「都要視乎老闆需要甚麼類型的文書，如果份工作交流主要用中文就可能是中文文書，主要是自己主動了解一下Supervisor工作內容，確保自己勝任及公司有相關職位空缺，那就一定可以升職啦。」

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責任編輯：嚴浩文