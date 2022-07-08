【ET講股通】梁耀康：提早發專項債振經濟（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）

恒生指數半日高開低走，開市報21961點，升318點，已為半日高位，其後走勢反覆向下，尾市升58點，暫報21701點，成交900億元。恒生科技指數則升0.46%，報4802點。阿里巴巴 （09988） 升4%、騰訊 （00700） 跌0.3%、美團 （03690） 跌1.3%、港交所 （00388） 升1.3%。內地擬提早發行明年部分地區專項債振經濟，對大市有何影響？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 恒指高開低走

01：14 - A股高位盤整 需留待疫情改善

01：53 - 大市預計短期會於區間上落

03：42 - 下星期全球股市重點：美公佈非農就業數據、美國CPI

05：23 - 擬發專項債利好基建、資源股 可留意 中國中鋁 （02600） 時代電氣 （03898）

07：34 - 潛力股推介：中國高速傳動 （00658）

13：51 - 個別醫藥股走好 券商睇好石藥 （01093） 新藥 刺激股價向上 可繼續留意

15：44 - 政府政策配合或會短暫刺激體育用品股 暫不憂慮李寧 （02331） 換CFO

17：00 - TCL電子 （01070） 走勢向好 未來可留意

17：56 - 觀眾問股：長揸香港電訊 （06823） 收息，求安全入手位

20：35 - 觀眾問股：中電 （00002） 回穩未？ 入手價？建議長揸嗎？

22：45 - 中電不穩定因素仍然多，收息股可揀領展 （00823） 、香港電訊 （06823）

23：44 - 港股收市市況速報

26：00 - 觀眾問股：請問百度集團 （00988） 前景

29：01 - 觀眾問股：火幣科技 （01611） 冇貨可以低撈？

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恒指升82點，收報21725點，大市總成交1,058億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，受累A股弱勢，港股高開低走，維持區間上落格局，阻力看22500關，支持看20697點。後市緊盯今晚美國就業及下周通脹數據。

內地擬提早發專項債振經濟，涉及1.5萬億元，基建、資源股造好。可留意中鋁 （02600） 、時代電氣 （03898） 。時代電氣升4.3%至38.85元，首關上望43、45元。

潛力股可吼中國高速傳動 （00658） ，股價升7.6%至5.07元。此股主要生產風電設施，具新能源概念，今明兩年業績憧憬可進一步改善。技術走勢上，嘗試突破4月高位，有望上試6元水平。

個別醫藥股造好，獲券商唱好的石藥 （01093） 升5.9%至8.47元，若突破前浪頂，有望上試9.5元。國策利好體育用品股，李寧 （02331） 換CFO，暫不用憂慮。家電股TCL電子 （01070） 走勢向好，可以留意。

中電 （00002） 不穩定因素仍多，收息股可揀領展 （00823） 、香港電訊 （06823） 。

【「ET講股通」問股環節，包括︰香港電訊、中電、百度、火幣科技。立即觀看】

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