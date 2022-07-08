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【旅遊業復常】峇里國際旅客人數按月增1倍　未來冀更多長途旅客到訪

商業 16:30 2022/07/08

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全球旅遊業受疫情困擾重挫，旅遊地區如峇里，其旅遊收入佔島上的整體經濟60%以上。但據BBC報道，峇里於2021年的到訪旅客跌至只有45人，隨着當地放寬入境限制，2022年高端酒店需求大增。

峇里島的5星級度假酒店預訂量增長強勁，當中，最主要動力仍然是來自印尼其他地區的旅客，包括首都雅加達，以及第二大城市泗水。當地居民更常前往，皆因缺少外地旅客，該區正進行折扣優惠，更有免費的直升機之旅體驗等。

【疫市營商】疫下混合工作模式盛行　帶動日企女裝背囊銷售增7.8倍

旅遊經濟漸復常　國際旅客按月增1倍
不過，5月份峇里島的國際旅客人數為237,710人次，按月增長約1倍，但仍只有2019年同月的一半。印尼旅遊部長計劃，峇里島至2022年全年，接待150萬海外遊客的目標。

【行業趨勢】俄烏戰事影響供應鏈　電子遊戲年銷量料跌1.2%

英國獨立旅行社Advantage Travel Partnership行政總裁Julia Lo Bue-Said表示，雖然從英國到訪峇里島的長途旅行「反彈較為緩慢」，但需求持續增長。

她稱：「雖然通貨膨脹的危機仍存在，但是未來12至18個月期間，長途旅行將出現顯著增長，因為人們渴望探索，並到訪一些地方，以留存美好回憶。」

【電影票房】《迷你兵團》系列全球票房破315億　TikTok風潮帶挈最新續集票房？

責任編輯：馬意文

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