【旅遊業復常】峇里國際旅客人數按月增1倍　未來冀更多長途旅客到訪

全球旅遊業受疫情困擾重挫，旅遊地區如峇里，其旅遊收入佔島上的整體經濟60%以上。但據BBC報道，峇里於2021年的到訪旅客跌至只有45人，隨着當地放寬入境限制，2022年高端酒店需求大增。

峇里島的5星級度假酒店預訂量增長強勁，當中，最主要動力仍然是來自印尼其他地區的旅客，包括首都雅加達，以及第二大城市泗水。當地居民更常前往，皆因缺少外地旅客，該區正進行折扣優惠，更有免費的直升機之旅體驗等。

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旅遊經濟漸復常 國際旅客按月增1倍

不過，5月份峇里島的國際旅客人數為237,710人次，按月增長約1倍，但仍只有2019年同月的一半。印尼旅遊部長計劃，峇里島至2022年全年，接待150萬海外遊客的目標。

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英國獨立旅行社Advantage Travel Partnership行政總裁Julia Lo Bue-Said表示，雖然從英國到訪峇里島的長途旅行「反彈較為緩慢」，但需求持續增長。

她稱：「雖然通貨膨脹的危機仍存在，但是未來12至18個月期間，長途旅行將出現顯著增長，因為人們渴望探索，並到訪一些地方，以留存美好回憶。」

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責任編輯：馬意文