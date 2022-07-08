【安倍晉三身亡】日本槍管嚴格 持槍須背景審查禁買手槍

日本前首相安倍晉三周五（8日）在奈良市街頭演説期間遇刺身亡。安倍晉三遇刺事件引起外界關注日本槍械管制制度，而日本的槍擊案數字一直偏低，源於當地嚴禁民眾購買手槍，而且持獵槍和氣槍須通過背景審查。

安倍晉三遇刺 日首相岸田文雄譴責暴力行為 【下一頁】

日本人口達1.27億，但每年遭槍殺人數通常都不超過10人，屬全球槍械犯罪率偏低的國家。日本刻意控制流通槍械數目，日本大部分都道府縣最多只可有3間出售槍械的商舖。

民眾如要購買子彈，必須交出之前用完的彈匣。而合法持槍人一旦死亡，其家屬也必須交出槍械。休班警察也不得攜帶槍械。

日本自1958年起推出禁槍法，禁止任何人持有槍械或劍，僅容許民眾購買及使用獵槍和氣槍。

日本人如想合法持有槍械，必須事先參加全日制課程及通過筆試。他們更要前往射擊場考試，射擊測試準確率需達95%才合格。

安倍晉三遭槍擊 日本近代遇刺首相領袖一覽 【下一頁】

然後他們需要到醫院接受心理評估，政府也會為他們進行背景審查，研究申請者的犯罪紀錄和訪問其親友。

日本人即使成功取得槍牌，也須每3年申請一次，要重新參加課程和考試。

英國廣播公司（BBC）指日本人的持槍率非常低，截至2007年每100人有0.6支槍；英格蘭及威爾士每100人有6.2支槍；美國每100人有88.8支槍。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲