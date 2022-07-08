【蘋果教主】Steve Jobs獲追授總統自由勳章　Tim Cook：他是一個有遠見的人

▲ 美國總統拜登（Joe Biden）向Steve Jobs追授總統自由勳章，以表揚他對全球的貢獻。（法新社）

蘋果（Apple）創辦人喬布斯（Steve Jobs）逝世將近11年，但Steve Jobs的發明改變了世界交流的方式，影響力至今依然巨大。日前美國總統拜登（Joe Biden）向Steve Jobs追授總統自由勳章，以表揚他對全球的貢獻。

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總統自由勳章是美國最高的平民榮譽，授予那些「為美國的繁榮、價值觀或安全、世界和平或其他重要的社會、公共或私人事業做出作出傑出貢獻的人。」白宮表示，Steve Jobs的遠見、想像力和創造力帶來的發明，至今繼續改變世界的交流方式，並改變了電腦、音樂、電影和無線行業。

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蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示：「Steve Jobs是一位有遠見的人，他向我們提出挑戰，不僅要看透世界的現狀，更要預見世界的未來。我們珍藏起對他的記憶，並將繼續繼承他的遺志。」

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責任編輯：陳卓賢