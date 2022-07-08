▲ 【大行報告】大摩：看好未來電動車銷售 點名看好3車企（附目標價）

摩根士丹利表示，隨着6月中國重啟經濟，新能源汽車銷售強勁，將今年新能源汽車基準銷量預測上調24%至570萬輛，2023年上調17%至660萬輛。

股價表現方面，蔚來現升6.5%，小鵬升0.3%，理想和比亞迪則跌1.4%和1.8%。

摩根士丹利表示，今年下半年電動車企預計有強勁的訂單、渠道庫存低，積極的刺激措施和車型產品線較好，將支持電動車的增長勢頭，並持續至明年。該行相信，到2025年電動車銷售達1060萬輛，2030達1900萬輪，並佔全球的40%電動車需求。

今年下半年，摩根士丹利預料，插電式混合動力車（PHEV）佔比繼續提升，由2021年的18%升至今年下半年的28%。而電池容量大致穩定於42KWh，設備亦會升級。

摩根士丹利指，維持對理想 （02015） 、小鵬 （09868） 和蔚來（美：NIO）為「增持」評級；比亞迪 （01211） 則維持「與大市同步」評級，並指公司似乎有望實現全年150萬輛汽車的銷售目標，市場對所有方面的期望似乎都很高。

股份 目標價 評級 理想 209元 增持 小鵬 160元 增持 蔚來（美：NIO） 31美元 增持 比亞迪 300元 與大市同步

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編輯：姚卓然