▲ 【安倍晉三槍擊案】堅實量寬政策支持者 日央行日圓政策短線受影響？

日本前首相安倍晉三在周日（7月10日）日本參議院選舉前夕遭槍擊，震驚全球，雖然目前襲擊者動機不明，但日本金融市場周五表現已受安倍晉三槍擊案影響。避險情緒令日圓輕微走高，日股日經指數則從半日升近400點，收市僅升20點。安倍晉三為日本央行量寬政策的堅實支持者，日本金融機構對事件初步看法分歧，有料弱日圓走勢將更改，但部分認為現任首相岸田文雄不會動搖政策走向。

美元兌日圓最新匯率報135.64，較前日跌32基點或0.24%。每百日圓兌港元最新則報5.78。

安倍晉三為日本歷來連續任期最長首相，在近代日本換相頻頻中更屬難得，任內委任日本央行現任總裁黑田東彥。即使安倍已離任近兩年，但黑田一直維持「安倍經濟學」，以量寬政策應付經濟壓力。在環球央行轉為加息抑通脹之際，日圓近期兌多個主要貨幣匯率跌至逾20年低位，令國內外爭議不斷。

投資界看法分歧 自民黨周日大選表現成指標

選舉前夕重量級政界人士遇襲，Saison Asset Management投資經理形容，安倍是日央行寬鬆政策堅持者，即使今次意外或短線觸發市場避險情緒，但他已非現任首相，料不會影響財政和貨幣政策走向。

松井證券分析師Tomoichiro Kubota就指，安倍是自民黨內重要人物，若然倒下，或令日本政壇和央行重新思考政策，日圓或逐步走強，拖累日股表現。瑞穗證券首席信貸策略師也指，市場以往視日央行無法加息的原因是安倍影響力太強，若安倍影響力減少，央行政策走向將更有彈性，令利率市場波動增加。

部分分析師則會以自民黨周日大選表現為依歸，大和證券首席經濟師Mari Iwashita指，安倍在國際社會地位較現首相岸田更高，其遇襲事件難免令外界思考安倍經濟學能否維持，預料自民黨周日或獲得「同情票」，預計日本國債市場投資者在選情明朗前，保持觀望。

即便外界預計日本政策走向不會受單一事件影響，但日圓逆流保持極低利率，成為套息交易主要借出貨幣，日圓匯價若轉勢將加劇金融市場動盪，料格外注意風險。

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

日首相岸田文雄：譴責暴力行為 特朗普：對安倍遇刺感震驚

【安倍晉三】日本前首相安倍晉三遭背後槍擊、岸田：情況嚴重 日圓走高、日經指數險倒跌