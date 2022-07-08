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【安倍晉三身亡】岸田文雄譴責暴力行為 多國領袖表示震驚（第二版）

環球社會熱點 19:06 2022/07/08

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日本前首相安倍晉三周五（8日）為自民黨拉票期間遭槍擊身亡，終年67歲。日本首相岸田文雄較早時召開記者會，當時透露安倍晉情況嚴重，無法接受選舉活動發生暴力行為。美國前總統特朗普稱，他對安倍性命垂危感到相當震撼。

（第二版更新岸田文雄呼籲舉行公平自由大選）

安倍晉三遭槍擊 日本近代遇刺首相領袖一覽 【下一頁】

岸田文雄已下令所有內閣閣員，立即停止競選活動返回東京。岸田在首相官邸召開記者會表示，嚴厲譴責此事，無法接受在選舉活動期間發生暴力行為。

岸田指政府將採取一切措施來應對任何情況，參議院選舉原定周日（10日）舉行，他不會改變選舉日期。但據報自民黨已暫停競選活動。

岸田於安倍確認離世後指，對相關消息感到無言以對，呼籲下周日（10日）舉行公平自由的大選。岸田於記者會上激動地指，一直祈禱安倍可被救回，對消息感到遺憾，希望對方的靈魂得以安息。

日本在野黨眾議員泉健太亦譴責疑犯，形容是決不能被允許的野蠻行為，不應發生在如日本般的民主國家。

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安倍晉三兩度拜相 成日本最長任期首相 【下一頁】

安倍遇襲消息一出，多國政要均對事件表示震驚。

  • 美國前總統特朗普（Donald Trump）

安倍遇刺「絕對是毀滅性消息」，形容安倍是他真正朋友及偉大領袖。

  • 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）

對消息深感悲痛及關注，形容是一個非常悲傷的時刻。

  • 英國首相約翰遜（Boris Johnson）

形容襲擊行為卑鄙，對消息深感震驚及悲傷。

  • 新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）

對消息感到震驚，並形容安倍是一個盡責、慷慨且善良的人，表示與安倍太太及日本民眾同在。

  • 新加坡總理李顯龍

是次襲擊為無意義的暴力行為，安倍是新加坡的好朋友，對其遇襲的消息深感震驚。

 

安倍晉三死訊傳出後，亦有多國領袖表示哀悼。

  • 英國首相約翰遜（Boris Johnson）

於Twitter上發文指，其領導才能將被世人銘記，並指英國將與安倍家人及日本民眾同在。

  • 澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）

對安倍死亡感到震驚及悲傷，形容對方是澳洲的好友，向安倍家人及日本民眾表示深切哀悼。

  • 南韓首相尹錫悅

形容事件為不可容忍的犯罪行為，並指已向安倍太太發送慰問信息，形容安倍為受人尊敬的政治家。

  • 印度總統莫迪（Narendra Modi）

向安倍家人及日本民眾深表哀悼，並形容安倍是一個機智且有洞察力的人，為提升日印關係至特殊戰略及國際夥伴層面作出巨大貢獻。為表示對安倍晉三的深切敬意，印度周六（9日）將舉行為期一日的全國哀悼。

  • 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）

形容事件是殘忍且懦弱的謀殺，並指安倍是一個偉大的民主人士和多邊國際秩序的捍衛者。

  • 荷蘭首相呂特（Mark Rutte）

形容襲擊是懦弱的行為，並透露當日內閣會議曾因安倍離世消息暫停，指雙方擁有美好的共同回憶。

  • 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）

形容安倍遇襲身亡消息可怕，並指摘相關暴力行為令人髮指，向安倍家人及民眾表示最深切的哀悼。

  • 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）

對安倍離世消息深感悲痛，並形容對方是真正的日本愛國人士。

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責任編輯：郭麗明

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