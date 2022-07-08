【安倍晉三身亡】岸田文雄譴責暴力行為 多國領袖表示震驚

日本前首相安倍晉三周五（8日）為自民黨拉票期間遭槍擊身亡，終年67歲。日本首相岸田文雄較早時召開記者會，當時透露安倍晉情況嚴重，無法接受選舉活動發生暴力行為。美國前總統特朗普稱，他對安倍性命垂危感到相當震撼。

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岸田文雄已下令所有內閣閣員，立即停止競選活動返回東京。岸田在首相官邸召開記者會表示，嚴厲譴責此事，無法接受在選舉活動期間發生暴力行為。

岸田指政府將採取一切措施來應對任何情況，參議院選舉原定周日（10日）舉行，他不會改變選舉日期。但據報自民黨已暫停競選活動。

日本在野黨眾議員泉健太亦譴責疑犯，形容是決不能被允許的野蠻行為，不應發生在如日本般的民主國家。

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安倍晉三兩度拜相 成日本最長任期首相 【下一頁】

安倍證實死亡前，多國政要均對他表達慰問。

美國前總統特朗普（Donald Trump）

安倍遇刺「絕對是毀滅性消息」，形容安倍是他真正朋友及偉大領袖。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）

對消息深感悲痛及關注，形容是一個非常悲傷的時刻。

美國駐日本大使Rahm Emanuel

安倍是出色的領袖，美國上下都會為安倍及其家人祈禱。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）

形容襲擊行為卑鄙，對消息深感震驚及悲傷。

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）

對安倍遇刺感到震驚，表示與安倍家人及日本民眾同在。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）

對消息感到震驚，並形容安倍是一個盡責、慷慨且善良的人，表示與安倍太太及日本民眾同在。

新加坡總理李顯龍

是次襲擊為無意義的暴力行為，安倍是新加坡的好朋友，對其遇襲的消息深感震驚。

南韓外交部長朴振

對消息感到驚訝，祝願安倍晉三早日康復。

印度總統莫迪

向安倍家人及日本民眾深表哀悼，並形容安倍是一個機智且有洞察力的人，為提升日印關係至特殊戰略及國際夥伴層面作出巨大貢獻。為表示對安倍晉三的深切敬意，印度周六（9日）將舉行為期一日的全國哀悼。

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責任編輯：郭麗明