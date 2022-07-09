【越洋追夢】台藉藝術家棄當消防員　隻身來港覓創作機會

▲ 來自台南的藝術家曹智崴7年前決心放棄消防員的工作，飄洋過海來港尋覓創作的機會。

不少人眼中，於香港從事藝術設計的路漫長且難行，更難以成為「搵食工具」，令許多原有意投身文創界的年輕人卻步。不過，來自台南的藝術家曹智崴（William）就反其道而行之，因為太熱愛藝術創作，7年前決心放棄消防員的工作，飄洋過海來港尋覓機會。憑着其對創作的堅持，近日他為本地古董收藏家所設計的藝術收藏書，更成功入圍被譽為「設計界奧斯卡」的英國D&AD大獎。

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在台南出生的William，年幼時曾一度在香港生活兼讀中學，後來回到台灣修讀設計。大學畢業後，他隨即入伍當兵，其後成為消防員。不過，他對設計創作的熱愛一直未有改變，而在消防員工作期間遇上的生離死別，更促使他下定決心要趁年輕勇敢追夢，做自己喜歡的事情。

看準空隙 勇闖香港發展

被問到為何不留在當地發展藝術創作，而選擇香港？William解釋，台南的主力為製造業，文創發展相對不成熟；而台北的競爭又太過激烈，或難以發圍；而香港近年的文創發展正逐漸慢慢起步，仍有一定的空隙需要人來填補。另一方面，他認為自己曾經在香港生活，已練得一口流利廣東話，所以要適應其實也不太困難。

William於2015年來港後，先後在設計公司和拍賣行工作。而拍賣行設計師一職，成為他接觸藝術品收藏領域重要的一步。

他開始上網了解收藏品的背景，其間發現原來有許多外國收藏家都會邀請設計師，替他們的古董收藏品留影，並設計成為藝術收藏書。

我當時想，一提到設計，大眾或只會聯想到時裝、廣告設計，但原來還有收藏書的設計，既然香港未有太多人做，倒不如我就往這方面發展及鑽研。

因此，他於2019年選擇自立門戶，創立自家設計公司Third Paragraph，專注於客製化的藝術收藏書籍設計。

曾三餐「捱麵包」 慶幸未有放棄

為圓夢離鄉背井，隻身來港闖蕩打拼，箇中艱難絕非一般人能夠體會。William現時背負着營運一間設計公司的壓力，負擔更重。他透露，公司初成立時，曾半年沒有收入，甚至因為本港昂貴的租金及生活費，而要三餐「捱麵包」。

不過，這並沒有令他卻步及放棄，反而更努力不斷尋找藝術設計的工作機會，開始累積客源，公司也逐步上軌道。

藝術收藏書 入圍英國D&AD大獎

憑着在拍賣行工作時所建立的人脈，William認識了水㒼堂（Cathay Arts Gallery）負責人，去年應其要求，為他們的收藏品製作成藝術收藏書《水㒼堂清宮單色琉璃收藏集》，這本收藏書今年更成功入圍英國D&AD大獎，揚威海外。

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他也提到，感激遇到不少貴人，還有香港設計中心的設計創業培育計劃 （DIP）協助。William又笑言，目前已有能力可協助家人支付房貸，希望能藉此回報家人一直以來的支持及體諒。

強調「紙本未死」 實體感覺獨一無二

不過，隨着科技進步，不少資訊及娛樂都可透過綫上取得，「紙本沒落」的說法一直不絕於耳。作為書籍設計師的William就強調，無可否認科技為各行各業帶來變化，但不贊同「紙本已死」的說法。

紙本仍然有很大的價值，因為其觸感是獨一無二的體驗。從收藏角度，電子書不能取代印刷書籍的細節。

他補充，其實紙本書籍每一頁都經過精心設計，頁面的開合方式都經過計算，就連紙質都可以有不同的玩法。

紙本具觸感添互動

William舉例，早前他為社交平台專頁StoryTeller所推出的季刊《Ztorybook》作設計，就嘗試了「感溫油墨」，即紙本若感受到人的體溫，就會變色。讀者只要用雙手按封面不同位置，就會見到鮮紅色變成白色及內裏隱藏的文字，「這都是綫上欠缺的觸感以及互動」。

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惟他認為，電子書興起與紙本發展，其實沒有太大的衝突，甚至應該要共存。「電子書有方便的地方，閱讀知識型的刊物未必太需要觸感體驗，純粹閱讀完、吸收到文字帶來的知識就可；但讀者有時候也需要一些可以觸摸到的實體感覺，或不同的體驗，那時候就需要實體書了。」他也笑言，其實電子書已有着超過50年的歷史，但以目前情況來看，市場對實體書籍是有需求，證明「紙本未死」。

記者：曾曉汶

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