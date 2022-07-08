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【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力

理財智慧 16:19 2022/07/08

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打工仔獲上司賞識獲得晉升，仕途更上一層樓本屬美事，惟工作責任及壓力亦隨時會幾何級數上升，因此職場上不少人往往抱著「躺平」心態，寧可逗留在基層職位輕輕鬆鬆「Hea做」便算，薪水收入雖然會相對較低，但只要足夠生活開支，其實也沒什麼大不了。有打工仔近日便於工作討論區發文抱怨，謂其頂頭上司稍後會調往其他國家，公司需要找人接他的職位，並認定樓主是合適的人選。

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然而樓主卻認為，升職後雖然人工會增加，「但責任又大，壓力又大，又要做管理的角色」；更令人感到驚恐的是，「見我個頂頭上司35歲已經『地中海』，真是不想自己都會壓力大到禿頭，我只是想安安逸逸做個小薯。」

樓主的分享獲不少同樣擁抱躺平心態的網友認同。「真呀，做大的責任大好多，做細的舒服好多」、「躺平好啊，悠悠閒閒，這麼辛苦做什麼？」。不過亦有網友擔憂：「我都是一樣，會不會被人看不起覺得欠缺上進心？」

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有網友就表示和樓主都有同樣煩惱。「我都是有上司要離開，想找人頂替，我不是做了最耐那批，但公司說覺得我合適，我和他們說了有得加人工才轉（因為現在可能維持不變由跑佣轉做領導）。他們說回幫我嘗試先討論人工，但當然我未做過管理層，我又不好意思說我不想負責任、壓力太大、變到無得準時收工而不想做」。

部分網友則以醫學角度分析並安慰樓主，「地中海可能只是他頭髮問題而已，見過不少人返hea工照樣禿頭」、「你日日在屋企睡覺都會地中海，這個是基因問題」、「升啦，捱多一年就用這個職位找第二份工作，捱一年不會地中海的。」

【延伸閱讀】【職場熱話】打工仔日資公司上班半月有感而發 身處座位都要保持微笑 對辦公室繁複禮儀感無奈

【延伸閱讀】【職場熱話】財務自由後會否繼續返工？大多人選擇返「Hea工」或兼職 部分會選擇體驗人生

事實上，大部分網友都認同「先升職再作打算」的策略。「升了加多少人工？多就做囉，做夠就轉工，還可以找一間再高人工的公司」、「升完拿著個新人工跳槽」、「識玩，分分鐘找到高少少人工的Hea工」。

有網友就分享個人經歷，指出工作壓力其實可以再下放給其他人。「我覺得你可以照升，之後轉工個銜頭都勁一點，不易被人壓價。工作壓力就無計，我現在的大佬都會將工作分給別人做，你如果可以的話分少少給其他人囉。」

【延伸閱讀】【職場熱話】 兩個月行政工作賺快錢 一份31K準時收工一份45K但「好Chur」 打工仔懊惱不知怎挑選

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責任編輯：嚴浩文

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