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安倍晉三遭槍擊 日本近代遇刺首相領袖一覽

環球社會熱點 14:47 2022/07/08

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日本前首相安倍晉三本周五（8日）在奈良市中槍，引來全球關注。但根據日本歷史，安倍晉三並非首位遇刺的首相，日本政壇過往亦有多名領袖遇刺身亡，但多發生於二戰前。其中最著名的則是曾發動甲午戰爭的前日本首相伊藤博文遇刺案。

安倍晉三兩度拜相 成日本最長任期首相 【下一頁】

  • 伊藤博文是日本近代史上首位史上遇刺身亡的首相，他任內帶領日本完成西化，並策劃了中日甲午戰爭。伊藤博文在1909年10月26日時，正值與俄羅斯談判之際，在中國東北哈爾濱火車站被韓國志士安重根槍殺身亡，終年68歲。

 

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  • 濱口幸雄在1929年時，接任因張作霖暗殺事件下台的田中義一，因其強硬作風有「獅子首相」之稱。他於1930年11月14日時在東京車站準備搭乘快車前遭人開槍擊中腹部，終未能痊愈於翌年8月離世，終年61歲。兇手為右翼團體「愛國社」成員佐鄉屋留雄，供稱不滿濱口幸雄批准一項削減海軍軍備的條約。

日本前首相安倍晉三街頭演説遇襲 據報心肺停止（第二版） 【下一頁】

  • 在1918年上任的原敬是記者出身，是日本首個平民出身首相。他在1921年11月4日時，於東京車站遭右翼鐵道工人中岡艮一刺殺身亡，終年65歲。兇手稱因不滿他貪腐且只顧及政黨與派閥利益，但原敬離世後獲追授大勳位菊花大綬章。

 

  • 犬養毅於1931年出任日本首相，任內軍國主義勢力高漲，先後策劃多起恐怖事件。犬養毅於1932年5月15日時，被11名激進年輕海軍軍官槍殺，屬當時少數派軍官意圖推翻民選政府，改由軍方主政下的舉措。

 

  • 於1957年上任的岸信介，因與美國修訂美日安保條約，引發日本革新派（左派）與保守派（右派）的大鬥爭，岸信介亦因此下台。他於1960年7月14日被右翼團體「大化會」成員荒牧退助刺傷，5日宣布下台。岸信介於1987年離世，終年90歲，其長女安倍洋子為安倍晉三母親，現年94歲。

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責任編輯：李俊儀

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