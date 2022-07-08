【安倍晉三身亡】外公岸信介同遇刺 伊藤博文中槍身亡

日本前首相安倍晉三本周五（8日）在奈良市中槍，引來全球關注。安倍晉三並非首位遇刺的首相，包括安倍晉三外公岸信介60年代也曾遇刺。日本過往有多名領袖遇刺身亡，但多發生於二戰前，最著名的是曾發動甲午戰爭的伊藤博文。

安倍晉三兩度拜相 成日本最長任期首相 【下一頁】

伊藤博文

日本近代史上首位遇刺身亡的首相，他任內帶領日本完成西化，並策劃中日甲午戰爭。伊藤博文1909年10月26日時，正值與俄羅斯談判之際，在中國東北哈爾濱火車站被韓國志士安重根槍殺身亡，終年68歲。

岸信介

1957年上任，因與美國修訂美日安保條約，引發日本革新派（左派）與保守派（右派）的大鬥爭。岸信介1960年7月14日被右翼團體「大化會」成員荒牧退助刺傷，5日後宣布下台。岸信介於1987年離世，終年90歲，其長女安倍洋子為安倍晉三母親，現年94歲。

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濱口幸雄

因強硬作風有「獅子首相」之稱。1930年11月14日，他在東京車站準備搭乘快車前遭人開槍擊中腹部，最終未能痊愈，翌年8月離世，終年61歲。兇手為右翼團體「愛國社」成員佐鄉屋留雄，供稱不滿濱口幸雄批准一項削減海軍軍備的條約。

日本前首相安倍晉三街頭演説遇襲 據報心肺停止（第二版） 【下一頁】

原敬

記者出身，是日本首個平民出身首相。1921年11月4日，他於東京車站遭右翼鐵道工人中岡艮一刺殺身亡，終年65歲。兇手稱因不滿他貪腐且只顧及政黨與派閥利益，但原敬離世後獲追授大勳位菊花大綬章。

犬養毅

1931年出任日本首相，任內軍國主義勢力高漲，先後策劃多起恐怖事件。1932年5月15日，犬養毅於被11名激進年輕海軍軍官槍殺，屬當時少數派軍官意圖推翻民選政府，改由軍方主政下的舉措。

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責任編輯：李俊儀