【行業趨勢】俄烏戰事影響供應鏈　電子遊戲年銷量料跌1.2%

▲ Ampere Analysis數據顯示，由2015年開始，全球電子遊戲的銷售額就持續增長。（法新社）

近兩年新冠疫情，由於工作模式改變及外遊出入境限制，使大眾花更多時間留在家中娛樂，帶動電子遊戲銷量節節上升。但市場數據分析公司Ampere Analysis研究卻指出，全球電子遊戲（包括軟件及硬件）銷量一反常態，預計將在今年收縮1.2%至1,880億美元（約1.47萬億港元）。

Ampere Analysis數據顯示，由2015年開始，全球電子遊戲的銷售額就持續增長，在2019年至2021年期間更擴大了26%，市場規模達到創紀錄的1,910億美元（約1.5萬億港元）。

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但隨著俄烏戰事爆發，使遊戲機零件的供應鏈受阻，令消費者難以在商店或網上購買任何新款遊戲機，當中包括微軟（Microsoft）的Xbox Series X/S和Sony的PlayStation 5遊戲機。

遊戲製造商 結束在俄業務

隨後眾多遊戲軟件和硬件製造商決定暫停在俄羅斯的業務，當中包括微軟和Sony。根據Ampere Analysis的數據，俄羅斯在2021年是世界第10大遊戲市場，但該公司預計，今年俄羅斯的全球排名將下降至第14位，並損失12億美元（約94億港元）的價值。

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Ampere Analysis研究主任Piers Harding-Rolls認為，雖然今年電子遊戲銷量預料會下跌1.2%，但相信該市場有望在2023年恢復增長，銷售額有望達到1,950億美元（約1.53萬港元），認為整個行業的前景仍然是樂觀的。

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責任編輯：陳卓賢