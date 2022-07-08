  • 33°C
香港時間 : 2022708日 (五) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業趨勢】俄烏戰事影響供應鏈　電子遊戲年銷量料跌1.2%

科技 15:00 2022/07/08

分享：

分享：

Ampere Analysis數據顯示，由2015年開始，全球電子遊戲的銷售額就持續增長。（法新社）

近兩年新冠疫情，由於工作模式改變及外遊出入境限制，使大眾花更多時間留在家中娛樂，帶動電子遊戲銷量節節上升。但市場數據分析公司Ampere Analysis研究卻指出，全球電子遊戲（包括軟件及硬件）銷量一反常態，預計將在今年收縮1.2%至1,880億美元（約1.47萬億港元）。

Ampere Analysis數據顯示，由2015年開始，全球電子遊戲的銷售額就持續增長，在2019年至2021年期間更擴大了26%，市場規模達到創紀錄的1,910億美元（約1.5萬億港元）。

【機迷福音】PC首個PS5模擬器Kyty登場　可運行PS4或PS5遊戲

但隨著俄烏戰事爆發，使遊戲機零件的供應鏈受阻，令消費者難以在商店或網上購買任何新款遊戲機，當中包括微軟（Microsoft）的Xbox Series X/S和Sony的PlayStation 5遊戲機。

遊戲製造商   結束在俄業務   

隨後眾多遊戲軟件和硬件製造商決定暫停在俄羅斯的業務，當中包括微軟和Sony。根據Ampere Analysis的數據，俄羅斯在2021年是世界第10大遊戲市場，但該公司預計，今年俄羅斯的全球排名將下降至第14位，並損失12億美元（約94億港元）的價值。

【元宇宙】Sony擬跨平台推動元宇宙　CEO：將發揮主導作用

Ampere Analysis研究主任Piers Harding-Rolls認為，雖然今年電子遊戲銷量預料會下跌1.2%，但相信該市場有望在2023年恢復增長，銷售額有望達到1,950億美元（約1.53萬港元），認為整個行業的前景仍然是樂觀的。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】Epic Games宣布引入新評分機制　隨機邀請玩家填寫評論
2022/06/18
【機迷熱話】Epic Games宣布引入新評分機制　隨機邀請玩家填寫評論
【公司裁員】Pokémon Go 開發商Niantic發展失利　取消項目裁90員工
2022/06/30
【公司裁員】Pokémon Go 開發商Niantic發展失利　取消項目裁90員工
【機迷熱話】任天堂推Switch訂閱制維修服務　日本率先啟用
2022/07/04
【機迷熱話】任天堂推Switch訂閱制維修服務　日本率先啟用
【NFT】首款NFT遊戲主機Polium One亮相　或於2024年上市
2022/07/05
【NFT】首款NFT遊戲主機Polium One亮相　或於2024年上市

你可能感興趣

【機迷熱話】Epic Games宣布引入新評分機制　隨機邀請玩家填寫評論
17:00 2022/06/18
【機迷熱話】Epic Games宣布引入新評分機制　隨機邀請玩家填寫評論
【公司裁員】Pokémon Go 開發商Niantic發展失利　取消項目裁90員工
15:00 2022/06/30
【公司裁員】Pokémon Go 開發商Niantic發展失利　取消項目裁90員工
【機迷熱話】任天堂推Switch訂閱制維修服務　日本率先啟用
13:30 2022/07/04
【機迷熱話】任天堂推Switch訂閱制維修服務　日本率先啟用
遊戲 PlayStation 電玩手遊 科技產品 疫情 XBOX Microsoft 硬件 俄羅斯 運輸

下一篇文章

【無人機】烏克蘭籲國民捐贈無人機　組智能空軍遙距監察俄軍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黑客攻擊】萬豪酒店再被黑客入侵　20GB客戶及員工數據遭外洩
【黑客攻擊】萬豪酒店再被黑客入侵　20GB客戶及員工數據遭外洩
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
【新MacBook】M2版MacBook Air　7月8日起預售
【新MacBook】M2版MacBook Air　7月8日起預售
【反貪污】報告：35%亞太機構擬將區塊鏈技術　納入反賄賂和貪污計劃
【反貪污】報告：35%亞太機構擬將區塊鏈技術　納入反賄賂和貪污計劃
【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截　報告：兩成電郵帶惡意HTML附件
【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截　報告：兩成電郵帶惡意HTML附件
【保障私隱】Apple今年第三季推新鎖屏功能　保障記者、維權人士權益
【保障私隱】Apple今年第三季推新鎖屏功能　保障記者、維權人士權益
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款