【電影票房】《迷你兵團》系列全球票房破315億　TikTok風潮帶挈最新續集票房？

▲ 隨著《迷你兵團2》於近日上映，《壞蛋獎門人》系列共5部電影的全球票房，剛剛達到40.12億美元（約315億港元）。（法新社圖片）

隨著《迷你兵團2》於近日上映，《壞蛋獎門人》系列共5部電影的全球票房，剛剛達到40.12億美元（約315億港元），並早在2017年已成為全球票房最高的動畫電影系列。

【疫市營商】疫下混合工作模式盛行 帶動日企女裝背囊銷售增7.8倍

《迷你兵團2》在香港開畫周末票房就衝破1200萬元，全球票房在週三（6日）更達到2.888億美元（約22.67億港元），成為疫情後最高開畫票房的荷里活動畫。

歐美地區更因此片出現了名為「GentleMinions」的活動。年青的男性觀眾掀起了穿西裝去戲院收看《迷你兵團2》的風潮，並在TikTok有數以百萬計收看次數，成為熱話。

因此，年輕的男性觀眾對此片貢獻了巨大的票房。根據統計，13至17歲觀眾佔比達到了驚人的34%。在這樣的動畫電影中，這個佔比過於異常，《壞蛋獎門人3》13至17歲觀眾佔比僅為8%。

男女觀眾比例更均衡

而在「GentleMinions」的影響下，本片的性別比也比以往更為均衡，男女觀眾比例為49:51，《壞蛋獎門人3》的男女比例則為45:55。

GentleMinions也讓《迷你兵團》的官方TikTok粉絲暴漲，該賬號目前已經收穫380萬粉絲，其中100多萬是受益於「GentleMinions」。

【日本通脹】日本煙花商苦撐 成本上升寄望復常

【數碼轉型】生產力局設數碼不求人平台 助本地傳統店舖數碼轉型 老字號冀憑網銷營業額升3成

責任編輯：李智美