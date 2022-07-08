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安倍晉三兩度拜相 成日本最長任期首相

環球社會熱點 14:43 2022/07/08

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日本前首相安倍晉三在任近八年曾兩度拜相，他任內推出的「安倍經濟學」量化寬鬆政策，被外界稱為重要政治遺產。他同時帶領日本爭取再次成為奧運主辦國，可惜新冠肺炎疫情突襲，民眾質疑安倍處理疫情不力。安倍晉三去年9月因身體不適卸任，成連續任期最長的日本首相。

日本前首相安倍晉三街頭演説遇襲 據報心肺停止（第二版） 【下一頁】

安倍晉三在2006年首次拜相，成為戰後日本最年輕首相。安倍就任短短一年，因內閣支持度日益下滑，加上2007年自民黨於參議院選舉中落敗。安倍同年以潰瘍性結腸炎復發為由辭職，暫別政壇休養身體。

安倍2008年重返政壇，2012年9月再當選自民黨總裁。他帶領自民黨於眾議院選舉勝出，與公明黨組建聯合政權，同年12月再度拜相。

安倍提出被喻為「安倍經濟學」的一系列量化寬鬆政策，助日本走出通縮困境，重振國家經濟 。他任內亦帶領日本爭取2020年奧運主辦權，甚至親自宣傳日本文化、在2016年里約奧運閉幕化身瑪利歐。這亦是首次有國家元首親自參與奧運閉幕表演。

安倍任內一直推動修憲，賦予日本自衛隊更多參與國際維和行動的自由， 但最終未能成事。

約翰遜辭職 「保守黨需要新領袖」（第三版） 【下一頁】

然而，2019年全球爆發新冠肺炎疫情，安倍被批評處理新冠危機不力，加上東京奧運多次延期、導致各地面臨財政危機，內閣政府多次涉腐敗醜聞等。安倍去年宣布因健康理由辭任首相，並為此向人民道歉。

外交政治方面，安倍在中日關係問題上持強硬態度，否認日本戰爭罪行，多次參拜靖國神社、強調對釣魚島（日稱尖閣諸島）的主權主張等，使中日關係陷入冰點。

安倍2015年亦與南韓就慰安婦問題展開談判，與南韓朴槿惠總統達成協議，日方對慰安婦罪行公開致歉。

安倍任內亦盟友美國保持良好關係，主張捍衛多邊跨太平洋夥伴關係。

責任編輯：郭麗明

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