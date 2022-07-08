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【特許金融分析師】CFA一級考試合格率從歷史低位回升　5月考試合格率接近疫前水平

Hot Talk 14:19 2022/07/08

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【特許金融分析師】CFA一級考試合格率從歷史低位回升　5月考試合格率接近疫前水平

特許金融分析師（CFA）一級考試合格率從去年歷史低點持續回升，CFA協會最新公布5月份CFA一級考試合格率為38%，較2月份同級考試合格率36%、去年11月份僅27%回升，與十年平均合格率41%接近。

CFA協會聲明指，一級考試合格率回升情況令人鼓舞，去年CFA各級考試合格率都創下歷史新低，CFA協會曾解釋，疫情令不少考生的溫習進度受影響。協會表示，5月份考試有逾1.9萬名考生參加一級考試，在600個考試中心應試，而300多個有舉行考試的城市中，只有4個城市因疫情關係而暫停。

CFA為金融界其中一個熱門進修資歷，共分三個等級考試，完成三級考試並通過工作經驗審核，才能稱為特許金融分析師持證人（Charterholder）。入門一級考試一年共有4個考期，二級、三級考試則有3個考期。

該協會表示，參加5月舉行的三級考試的考生將在7月28日收到結果通知。

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