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【異動生科股】騰盛博藥再彈12%　首個國產新冠中和抗體聯合療法價格為1萬元以內

股市 13:54 2022/07/08

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【異動生科股】騰盛博藥再彈12%　首個國產新冠中和抗體聯合療法價格為1萬元以內

據內媒報道，騰盛博藥 （02137） 新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法線上商業上市媒體溝通會上，騰盛博藥總裁兼大中華區總經理羅永慶介紹，目前在中國的定價是少於美國的採購價格，基本上在1萬人民幣以內。

騰盛博藥昨大彈11.8%，今日再度向上，現升11.7%，報11.02元，至下午1時51分，成交額達2.4億元。

羅永慶表示，這款藥的價格要綜合考慮劑量、藥物經濟學價值等多方面因素，目前該藥的使用劑量是1000毫克加1000毫克，總共是兩千毫克，是目前國內外所獲批的中和抗體療法裡面最高的一個劑量。

他又指，這款藥在海外的商業模式是採取政府採購的模式，比如在美國，是政府採購幾百萬人份，每人份的定價大約在1500美元到2000美元。目前在中國的定價是少於美國的採購價格，基本上在1萬人民幣以內。

另外，羅永慶又指新冠病毒中和抗體藥物安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法有三家經銷商，分別為華潤、國藥、上藥，通過他們再分發到全國各地，並正在溝通國家儲備事宜。

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