【約翰遜下台】下議院董勤達表態爭黨魁 支持授BNO港人英籍

英國首相約翰遜周四（7日）辭任執政保守黨黨魁，外界關注接班人選。英國下議院外交事務委員會主席董勤達宣布競逐保守黨黨魁一職，成首名表態人士。董勤達屬保守黨中間派，曾表態支持授予持有BNO的港人英國國籍。董勤達過往未曾擔任政府公職，指他將為保守黨帶來一個新開始。

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現年49歲的董勤達（Tom Tugendhat）於《每日電訊報》（The Daily Telegraph）撰文指，他正在組建一個廣泛聯盟，將為政府帶來新的能量和看法，並彌補近年因脫歐造成的分歧。

董勤達未擔任過政府公職，不過他透露自己曾在軍隊服役，現時於議會任職。他希望未來以首相身份服務民眾，強調英國是時候重新開始及改革。

董勤達已獲得最少4名黨友支持，包括英國前就業及退休保障大臣祈達文（Damian Green）。祈達文表示英國需要一個乾淨全新的開始，保守黨及政府亦需改革以恢復正常運作。

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董勤達屬保守黨內的中間派，他曾譴責約翰遜（Boris Johnson）阿富汗撤軍決定，並在1月時放風指若未來有機會將爭取成為首相。英媒《獨立報》民調顯示，董勤達支持率達24%。

董勤達被指對華態度強硬，他是國會保守黨中國研究小組（China Research Group）的聯合主席，該小組呼籲英國當局在與華交涉時需採取謹慎態度，他在去年因新疆問題被中國制裁。董勤達2019年表態，認為英國應向持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港人授予完整的英國國籍 ，以示英國承認港人權利及糾正過往錯誤。

目前周三（6日）時被約翰遜革職的前內閣事務大臣高文浩（Michael Gove） ，已被排除競逐可能，而外界呼聲甚高的副首相藍韜文（Dominic Raab） 亦表態不會參選。但現年42歲的英格蘭及威爾斯總檢察長柏斐文（Suella Braverman）則向英媒ITV承認，將會角逐黨魁。

前財相辛偉誠（Rishi Sunak） 、前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、外相卓慧思（Liz Truss）、前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）及貿易政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）據報正考慮參選。前脫歐事務初級次官貝克（Steve Baker） 亦指正認真考慮。

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責任編輯：李俊儀