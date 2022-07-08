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【弗洛伊德案】白人警侵犯公民權罪成 判囚21年

環球社會熱點 13:07 2022/07/08

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美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德2020年被白人警員紹文跪頸，最終死亡於全球引發「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動。紹文去年有謀殺罪等3項罪名成立被判囚22年半，紹文周四再因侵犯公民權利罪被判囚21年，兩項刑期同期執行。

弗洛伊德案白人警判囚22年半 同類案最長刑期 【下一頁】

46歲的紹文（Derek Chauvin）被控以執法名義，對弗洛伊德（George Floyd）及另一事件的14歲少年使用過度武力。

紹文去年12 月認罪，而作為認罪協議的其中一部分，他更首次公開承認自己當日聽到弗洛伊德稱無法呼吸時，他仍將膝頭放在對方的頸部及身體上。

他承認聽到在場旁觀著敦促他檢查弗洛伊德的脈搏，但當時並無做，甚至阻止其他人為弗洛伊德急救。

認罪協議内容中建議刑期為20至25年徒刑。不過檢控部門上月指紹文冷血及濫用警權，向法官施壓要求判囚紹文25年。

不過紹文的代表律師要求法官判處最多20年刑期，指紹文已對他的行為造成的傷害感到後悔，而且因謀殺罪成立而要服刑22年半，希望法官考慮減刑。

拍下弗洛伊德被跪頸片段 17歲少女獲頒普立茲獎 【下一頁】

聖保羅地方法官周四（7日）判囚紹文21年，扣除已服刑時間後，餘下刑期為20年5個月，並與謀殺罪刑期同期執行。

紹文本來一直單獨囚禁在聖保羅以東的一所州立監獄，但根據認罪協議内容，他有機會獲轉移至更高安全度的聯邦監獄服刑。

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責任編輯：鄭錦玲

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