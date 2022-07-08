▲ 【第三跑道】國泰航空完成首班香港機場三跑道商業航班 機管局今起編排航班熟習新跑道

香港國際機場第三跑道今日起安排航班試用，國泰航空 （00293） 公布，旗下波音747-400F貨機運作的CX3251航班從上海浦東機場出發，今早8時27分在第三跑道降落，成為首家於第三跑道運作商業航班的航空公司。

第三跑道系統造價逾1400億元，機管局今日起編排航班熟習新跑道，在國泰航空前，政府飛行服務隊飛機早上8時24分已使用三跑降落。

▲ 國泰航空從上海抵港貨運航班CX3251成第三跑道首班商業運作航班。圖為國泰波音747-400F貨機。

雖然三跑啟用，但機管局表示，隨機場開始編排航班熟習新跑道運作，原有的中跑道已暫時關閉作重新配置，將來會使用新的北跑道及南跑道，繼續以雙跑道系統運作，而三條跑道同時適用。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，高興成為首家於第三跑道運作商業航班的航空公司，而且使用具「空中皇后」美譽的波音747貨機運作，更是饒有意義。「我們的747貨機機隊於疫情期間肩負重任，積極維持香港與世界各地的重要物資供應，尤其是在運送疫苗及測試劑方面的貢獻。」

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