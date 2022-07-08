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【金山軟件3888】招商證券：遊戲復甦前景提升 金軟目標望37元

股樓投資 13:15 2022/07/08

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招商證券預測，金山軟件（03888）旗下遊戲業務將在2022年回復正增長，收入按年增速達21%，主要因旗艦遊戲表現穩定，如手遊《新劍俠情緣》和端遊《劍網3》等。然而，由於部分儲備遊戲尚未獲得版號，如果這些遊戲在下半年上綫，將推動2022年遊戲收入增速提升到25%至30%。

【同場加映】溫股知新：投資者靜待消息 新七小福你要識

另一方面，辦公業務得益於國產軟件受青徠，增長勢頭穩健，預計該業務2022年收入將按年增長22%。雲業務則虧損收窄，該行估計因IDC成本縮減，推動了調整後毛利率在2022至2024年逐步提升。

【延伸閱讀】下半年展望：星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股，請按【見下頁

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總體而言，招商證券預計2022至2023年公司整體收入按年增長22%和26%。未來12個月的SOTP目標價從38元微降至37元，目標價相當於2022至2023年預測市盈率59倍及38倍。

【同場加映】青姐話：向上游 唔使愁

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撰文：林衛

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