【港元拆息】HIBOR全線回落　與樓按相關的1個月拆息報0.74196厘

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6月底季結後，資金需求略紓，港元銀行同業拆息（HIBOR）周五全線回落。以1星期拆息回落較多，最新報0.37845厘，按日跌0.07881厘。
與樓按相關的1個月拆息報0.74196厘，跌0.04179厘。以目前大型銀行H按息率全期為1個月HIBOR加1.3厘計，實際供樓利率約2.04厘。
港元滙價變動不大，中午12時48分，報7.848。金管局對上一次入市買港元沽美元，已是6月23日。自5月13日凌晨起，金管局已14度接錢，共1042.8億港元。
表：港元銀行同業拆息
|拆息期
|拆息期港元利息結算利率（厘）
|單日變幅
|隔夜
|0.17821
|-0.00614
|1星期
|0.37845
|-0.07881
|2星期
|0.48821
|-0.06328
|1個月
|0.74196
|-0.04179
|2個月
|1.20667
|-0.01327
|3個月
|1.71393
|-0.01351
|6個月
|2.34226
|-0.01905
|12個月
|3.23875
|-0.03976
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