▲ 【港元拆息】HIBOR全線回落 與樓按相關的1個月拆息報0.74196厘

6月底季結後，資金需求略紓，港元銀行同業拆息（HIBOR）周五全線回落。以1星期拆息回落較多，最新報0.37845厘，按日跌0.07881厘。

與樓按相關的1個月拆息報0.74196厘，跌0.04179厘。以目前大型銀行H按息率全期為1個月HIBOR加1.3厘計，實際供樓利率約2.04厘。

港元滙價變動不大，中午12時48分，報7.848。金管局對上一次入市買港元沽美元，已是6月23日。自5月13日凌晨起，金管局已14度接錢，共1042.8億港元。

表：港元銀行同業拆息

拆息期 拆息期港元利息結算利率（厘） 單日變幅 隔夜 0.17821 -0.00614 1星期 0.37845 -0.07881 2星期 0.48821 -0.06328 1個月 0.74196 -0.04179 2個月 1.20667 -0.01327 3個月 1.71393 -0.01351 6個月 2.34226 -0.01905 12個月 3.23875 -0.03976

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