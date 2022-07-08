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【券商點睇】央企於融資運營更具潛力 中海外優勢續擴大

股樓投資 13:05 2022/07/08

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據平安證券報告，在政策暖風疊加衝刺中報業績，中國海外（00688）於6月銷售顯著回暖，銷售額按月增長 64.7%，按年降幅收窄6.9個百分點至-16.1%，遠低於百強房企-43%的6 月單月同比降幅。積極拿地亦可保障後續供給充裕，為銷售業績兌現、進一步擴大市場佔有率奠定基礎。

【同場加映】溫股知新：投資者靜待消息 新七小福你要識

受益於行業緩慢復甦，公司作為強信用、強運營頭部央企更具潛力。短期看，該行認為下半年隨着疫情控制與政策加大發力，料穩定下行業有望溫和修復，公司在融資、銷售、投資等方面更佔優勢，後續可憑借充足土儲與購房者較高信任度，有望率先受益行業復甦，呈現更好經營表現，迎來基本面兌現行情。中長期看，公司成本及費用管控能力突出，盈利能力長期遠高於行業，在未來注重高質量發展行業大趨勢下，有望進一步擴大優勢，提升市場份額。

【延伸閱讀】下半年展望：凱基溫傑推介6精選股 3大投資主題，請按【見下頁

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平安證券指出，中海外作為央企龍頭，長期堅持高質量發展與精細化管理，財務狀況良好，在行業信用危機期仍可保持穩健經營。隨着行業優勝劣汰與格局優化，公司憑借運營、品牌及信用等優勢，有望把握逆勢擴張機遇。該行維持預計公司2022至2024年每股盈利分別為3.76元、3.85元和3.92元，當前股價對應市盈率相當於5.5倍、5.4倍及5.3倍，維持「推薦」評級。

【同場加映】青姐話：向上游 唔使愁

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撰文：林衛

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