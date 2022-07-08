【行業點睇】光伏行業高景氣將延續 上游硅料價維持高位

國泰君安報告指，在一系列政策支持下， 上半年中國光伏裝機量大增。國家能源局數據顯示，首5個月國內光伏發電新增裝機容量達23.7GW，按年升139%。同時光伏產品出口量激增。據PV InfoLink數字，首5個月中國出口光伏組件達63.4GW，按年增102%。其中歐洲市場貢獻過半，從中國進口組件達33.3GW，上升144%，反映全球尤其是歐洲市場對於光伏需求的強勁增長。

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國內政策方面，國內「雙碳」目標明確，且有具體的實施路徑和階段目標。近期發改委和能源局發布的《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》及多部委聯合發布的《「十四五」可再生能源 規劃》，進一步明確和強調了對發展可再生能源的目標和政策支持。海外方面，在俄烏衝突加劇歐洲能源危機的背景下，歐盟加速向可再生能源結構性轉型，推出《REPowerEU》計劃， 設定光伏累計裝機量至2025年達320GW的目標。

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在主要國家及地區的利好政策支撐下，全球光伏需求有望持續穩定增長。據BNEF中等情景預測，今年全球新增光伏裝機量將達238GW，上升31%。國泰君安預計，光伏行業高景氣度將延續。其中，光伏產業鏈上游硅料板塊供需預計將持續趨緊，價格有望維持高位，推薦重點關注。

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撰文：林衛