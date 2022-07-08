  • 33°C
香港時間 : 2022708日 (五) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】光伏行業高景氣將延續 上游硅料價維持高位

股樓投資 12:59 2022/07/08

分享：

分享：

國泰君安報告指，在一系列政策支持下， 上半年中國光伏裝機量大增。國家能源局數據顯示，首5個月國內光伏發電新增裝機容量達23.7GW，按年升139%。同時光伏產品出口量激增。據PV InfoLink數字，首5個月中國出口光伏組件達63.4GW，按年增102%。其中歐洲市場貢獻過半，從中國進口組件達33.3GW，上升144%，反映全球尤其是歐洲市場對於光伏需求的強勁增長。

【同場加映】溫股知新：投資者靜待消息 新七小福你要識

國內政策方面，國內「雙碳」目標明確，且有具體的實施路徑和階段目標。近期發改委和能源局發布的《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》及多部委聯合發布的《「十四五」可再生能源 規劃》，進一步明確和強調了對發展可再生能源的目標和政策支持。海外方面，在俄烏衝突加劇歐洲能源危機的背景下，歐盟加速向可再生能源結構性轉型，推出《REPowerEU》計劃， 設定光伏累計裝機量至2025年達320GW的目標。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛予標指年底目標4300點 推薦20隻具安全邊際美股，請按【見下頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在主要國家及地區的利好政策支撐下，全球光伏需求有望持續穩定增長。據BNEF中等情景預測，今年全球新增光伏裝機量將達238GW，上升31%。國泰君安預計，光伏行業高景氣度將延續。其中，光伏產業鏈上游硅料板塊供需預計將持續趨緊，價格有望維持高位，推薦重點關注。

【同場加映】青姐話：向上游 唔使愁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
太陽能股 股票 板塊 中國

上一篇文章

【券商點睇】央企於融資運營更具潛力 中海外優勢續擴大

下一篇文章

【大行報告】 全球能源危機加劇 核電有望成替代品 大行叫買中廣核電力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【斯里蘭卡破產】斯里蘭卡再加息一厘 央行：短期通脹或高達70% 經濟將陷「痛苦衰退」
【斯里蘭卡破產】斯里蘭卡再加息一厘 央行：短期通脹或高達70% 經濟將陷「痛苦衰退」
【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款