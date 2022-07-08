Tesla（TSLA.US）分注吸納策略　幾錢之下吸納最值博？

美股Tesla股價由今年高位大幅回落，，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指近期Tesla（TSLA.US）股炒作性下降，但現時仍維持上落格局。如果已經有貨投資者可以考慮吼低再加注。未來仍以長線投資更好，大概650美元之下再部署。

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