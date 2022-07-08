Tesla（TSLA.US）分注吸納策略 幾錢之下吸納最值博？ 股市 19:19 2022/07/08 分享： 分享： 美股Tesla股價由今年高位大幅回落，，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指近期Tesla（TSLA.US）股炒作性下降，但現時仍維持上落格局。如果已經有貨投資者可以考慮吼低再加注。未來仍以長線投資更好，大概650美元之下再部署。 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 吉利175目標價多少？食糊位話你知 今日 吉利175目標價多少？食糊位話你知 友邦1299隨時重上90元？睇實呢個位能否突破 今日 友邦1299隨時重上90元？睇實呢個位能否突破 港股走勢仍樂觀？黃偉豪教你睇恒指三大關鍵位 今日 港股走勢仍樂觀？黃偉豪教你睇恒指三大關鍵位 中海油883收息策略 分注吸納睇實2個價位 今日 中海油883收息策略 分注吸納睇實2個價位 航空股可否成功起飛？國泰293操作策略即睇 今日 航空股可否成功起飛？國泰293操作策略即睇 你可能感興趣 吉利175目標價多少？食糊位話你知 今日 11:46 吉利175目標價多少？食糊位話你知 友邦1299隨時重上90元？睇實呢個位能否突破 今日 13:54 友邦1299隨時重上90元？睇實呢個位能否突破 港股走勢仍樂觀？黃偉豪教你睇恒指三大關鍵位 今日 12:12 港股走勢仍樂觀？黃偉豪教你睇恒指三大關鍵位 最新專欄文章 更多 約翰遜辭職 英鎊有望轉勢？對滙豐005有多利好？ 今日 約翰遜辭職 英鎊有望轉勢？對滙豐005有多利好？ 友邦1299隨時重上90元？睇實呢個位能否突破 今日 友邦1299隨時重上90元？睇實呢個位能否突破 中海油883收息策略 分注吸納睇實2個價位 今日 中海油883收息策略 分注吸納睇實2個價位 小鵬汽車9868追揸沽攻略 持貨、冇貨部署一覽 今日 小鵬汽車9868追揸沽攻略 持貨、冇貨部署一覽 航空股可否成功起飛？國泰293操作策略即睇 今日 航空股可否成功起飛？國泰293操作策略即睇 低吸 買入 分段買入 投資策略 個股分析 分析指標 技術分析 汽車股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 投資推介