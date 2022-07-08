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【大行報告】 全球能源危機加劇 核電有望成替代品 大行叫買中廣核電力

股樓投資 12:36 2022/07/08

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剛公布上半年發電量按年跌1.9%的中廣核電力（01816），獲兩間券商叫買，股價造好，一度升3%，高見2.03元，至中午收報2.02元，升2.5%。

同場加映﹕【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

大行里昂將中廣核電力評級由「跑贏大市」上調至「買入」，目標價由2.5元升至2.6元，同時將其2022至2024年度盈利預測分別上調6%、11%及18%。該行指，現時面對全球能源危機，市場對核電的興趣再次上升，並視為高碳排放化石燃料的短期替代品，而中廣核電力作為中國目前逾半核電站的營運商，相信將可從中受惠。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

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另一中資券商中銀國際同樣上調中廣核電力評級至「買入」，目標價2.5元，並將其2022至2024年盈利預測上調4至6%。該行表示，由於基本面和監管環境的改善，認為現時股價具吸引力。該行又指，上半年市場化電價同比上漲13.5%，將是今年盈利的主要驅動力。

同場加映﹕【青姐話】向上游 唔使愁

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記者：郭秀慧

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市場動向 港股 能源危機 電力 買入 目標價 大行報告 中廣核電力（01816）

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