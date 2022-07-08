【MPF】駿隆：年初至今強積金人均蝕32,242元　港股基金6月逆外圍錄正回報3.6%

駿隆表示，6月強積金市場受美聯儲大幅加息、全球通脹及經濟衰退疑慮影響，大部分基金下跌，惟中港股票基金受惠於疫情緩和及政策利好，錄得正回報，港股基金6月回報有3.6%，大中華股票基金6月回報1.2%。

截至6月30日，駿隆強積金綜合指數跌2.4%。6月份三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌1.8%，混合資產基金指數跌4.1%；固定收益基金指數跌0.7%。從今年初至6月，強積金每人平均蝕32,242元。

駿隆執行董事王玉麟表示，投資市場短期波伏較大，若過度轉換基金會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。他預期未來一年市場較波動，市場升跌受美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭票穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響。

他指，在美國加息周期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想，較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會，投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股市作長線退休投資。

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