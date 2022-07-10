【品牌聯乘】無印良品進軍電動車市場　夥Honda推聯名電動單車

▲ MUJI早前宣布與Honda於中國的合資公司Sundiro Honda展開合作，推出一款全新電動單車「素-MS01」。

售賣簡約風家品、服飾的無印良品（MUJI）最近進軍汽車界，夥拍汽車製造商本田（Honda）在中國推出聯名電動單車「素-MS01」。電動單車整體設計以簡約風為主，採用單人座，而電動單車只會在中國發售，售價為4,980人民幣（約5,827港元）。

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MUJI早前宣布與Honda於中國的合資公司Sundiro Honda展開合作，推出一款全新電動單車「素-MS01」。單車設計由從MUJI自家代表商品H型單車汲取靈感，整體設計相當簡約俐落，採用單人座配置之外，也保留踏板配置。當電動單車電力不足時，仍能透過腳踏繼續行駛。

電動單車採用17吋真空輪胎，能在向種路面行走；電動單車最高車速可達時速25公里，其配置48V/20Ah三元鋰電池，配上EBS電力回收系統；在一般近距離代步使用的情況下，大約每周充電1至2次即可。

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責任編輯：廖淑瑩

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