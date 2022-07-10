  • 32°C
香港時間 : 2022710日 (日) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【品牌聯乘】無印良品進軍電動車市場　夥Honda推聯名電動單車

18:00 2022/07/10

分享：

分享：

MUJI早前宣布與Honda於中國的合資公司Sundiro Honda展開合作，推出一款全新電動單車「素-MS01」。

售賣簡約風家品、服飾的無印良品（MUJI）最近進軍汽車界，夥拍汽車製造商本田（Honda）在中國推出聯名電動單車「素-MS01」。電動單車整體設計以簡約風為主，採用單人座，而電動單車只會在中國發售，售價為4,980人民幣（約5,827港元）。

【無人機】英試行無人機送貨 為離岸島嶼提供化療藥物

MUJI早前宣布與Honda於中國的合資公司Sundiro Honda展開合作，推出一款全新電動單車「素-MS01」。單車設計由從MUJI自家代表商品H型單車汲取靈感，整體設計相當簡約俐落，採用單人座配置之外，也保留踏板配置。當電動單車電力不足時，仍能透過腳踏繼續行駛。

電動單車採用17吋真空輪胎，能在向種路面行走；電動單車最高車速可達時速25公里，其配置48V/20Ah三元鋰電池，配上EBS電力回收系統；在一般近距離代步使用的情況下，大約每周充電1至2次即可。

【低碳物流】亞馬遜推步行、電動單車送貨 料每年配送500萬件包裹

【Tesla】Tesla展示車用「太陽能」拖車 設Starlink衛星互聯網系統

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
2022/07/07
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
【黑客攻擊】FBI警告：北韓黑客以勒索軟件　入侵醫療保健機構
2022/07/08
【黑客攻擊】FBI警告：北韓黑客以勒索軟件　入侵醫療保健機構

你可能感興趣

【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
17:30 2022/07/07
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
【黑客攻擊】FBI警告：北韓黑客以勒索軟件　入侵醫療保健機構
12:05 2022/07/08
【黑客攻擊】FBI警告：北韓黑客以勒索軟件　入侵醫療保健機構
科技產品 無印良品 人民幣 中國

下一篇文章

【員工福利】美企提供更年期福利　跨性別女員工也受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【人幣定存】中銀新推1年人幣定存享2.6厘息 發鈔行罕有搶人幣資金
【人幣定存】中銀新推1年人幣定存享2.6厘息 發鈔行罕有搶人幣資金
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【紐元定存】紐元短存最高10厘 中銀料新西蘭下周加息0.5厘
【紐元定存】紐元短存最高10厘 中銀料新西蘭下周加息0.5厘
【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘
【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款