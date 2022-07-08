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【資產管理】研究：2026年亞太區機構客戶資產將締造631億美元收入機會　年均複合增長率10%

Hot Talk 12:08 2022/07/08

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【資產管理】研究：2026年亞太區機構客戶資產將締造631億美元收入機會　年均複合增長率10%

金融科技公司Broadridge（美：BR）發布報告，估計截至2026年底基於亞太區機構客戶資產的總收入機會將達到 631 億美元，年增長率為 10%，從 2021 年底開始。儘管資管費用率下降，但預計未來五年平均利潤率將提高約 3.5%。

Broadridge發布2022年上半年亞太區機構客戶機會報告，報告提到市場收入增長主要受多個因素推動，包括未來5年潛在機構資產規模增加、轉向彈性費用策略，即多資產和另類策略，以及新興投資主題，例如可持續或 ESG 策略，收取更高的費用。

報告進一步解釋，影響力投資的平均管理費通常是主動股權投資的 1.2至1.3 倍，而 ESG 相關固定收益的平均管理費比傳統的主動固定收益高出約 15%，預計隨著機構分配更多資產到新興投資主題，可增加管理人的收入機會。

Broadridge 亞太地區洞察副總監 Evonne Gan稱，亞太地區已成為全球資產管理行業重點關注的市場，預計2026年，亞太區機構機構資產規模將增長 1.5 倍以上，達到 19.0 萬億美元，總收入機會將飆升至 631 億美元，隨著公司在該地區加倍投入，競爭和產品創新將隨之加劇。

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