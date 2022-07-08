約翰遜被揭為愛妻拒即時落台 想月底首相別墅補辦婚禮

英國首相約翰遜周四（7日）辭任保守黨黨魁，但宣布留任看守首相至今年秋天。《鏡報》報道引述消息稱約翰遜堅拒辭職的部分原因，是打算為妻子西蒙茲在首相別墅補辨盛大婚禮，彌補去年因新冠疫情無大排筵席的遺憾。

馬卓安促約翰遜立即離任「繼續看守不明智」 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）與妻子西蒙茲（Carrie Johnson）去年5月秘密成婚，礙於新冠疫情防疫措施，他們僅邀請雙方親友約30人出席。英國《鏡報》引述保守黨消息人士指，約翰遜堅持擔任看守首相的部分原因，是希望7月30日在首相別墅契克斯莊園（Chequers）為妻子補辦盛大婚禮。

英媒引述消息人士指如果約翰遜立即辭任首相，將會打亂他在莊園舉辦派對的如意算盤，因此堅持至秋天才離任。消息人士批評首相別墅屬於國家資產，並非約翰遜私人任宅，認為約翰遜應立即離開首相府。

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約翰遜辭職 「保守黨需要新領袖」（第三版） 【下一頁】

約翰遜發言人回應指，首相擁有強烈責任感，會繼續履行義務奉獻國家直至選出新首相。

契克斯莊園建於1565年，面積達1,500英畝，莊園每年花費納稅人近100萬英鎊（944萬港元）維護。

責任編輯：郭麗明