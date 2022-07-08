▲ 【港鐵66】瑞銀、高盛齊降港鐵目標價 瑞銀料半年多賺1.2倍 最新目標價42.3元

港鐵公司 （00066） 下月公布中期業績，有大行指港鐵昨於「緘默期」前舉行電話會議講述最新業務進展，當中瑞銀、高盛及後出報告，均下調港鐵目標價。港鐵即市股價跌0.1%，報41.15元，成交3080萬元。

瑞銀：經常性業務上半年或僅收支平衡

瑞銀報告指，該行預計港鐵今年上半年的盈利將達到89億元，按年升120%，主要是受物業發展利潤的推動。經常性業務的利潤可能會受到2至4月期間嚴重的疫情擾亂所影響，從而帶來一個大致收支平衡的時期。該行預計本地鐵路服務的乘客量將按年下降約12%，而在去年6月屯馬線第二期開通後，營運成本將按年略微上升。

瑞銀指，日出康城10期、黃竹坑站上蓋項目晉環在今年上半年獲得入伙紙，料相關利潤應在期內入帳。該行預計該兩個項目的淨利潤87億元。投資物業方面，該行預計物業租金收入將按年降3%，原因是去年租金出現負增長、香港零售業銷售額下降，以及上半年的額外租金優惠。該行引述港鐵表示，由於在2至4月期間停晚市堂食，其商場的零售銷售在上半年的表現低於香港的整體零售銷售。 在車站商業業務方面，該行預計車站商店租金收入將按年降5%，原因包括上半年的鐵路客流量減少。

瑞銀表示，對港鐵的估值是基於今年底每股52.9元的資產淨值的20%折讓，故將目標價從此前43.1元，下調至42.3元。評級中性。

高盛：東鐵線過海段對今年上半年收入貢獻小

高盛報告指，港鐵在昨日的電話會議提供最新業務訊息並沒大驚喜，由於變種疫情爆發，客流量和零售額的恢復趨勢，於今年上半年暫時受到影響。該行指，東鐵線過海段在5月中旬推出，對今年上半年的收入貢獻應該很小，估計九巴和城巴每天因東鐵線而損失約6萬人次的乘客，佔港鐵公司每天乘客量的1%至2%。

高盛仍認為，在未來幾年內，物業預訂的增加將推動港鐵的強勁盈利增長，尤其是平均售價相對較高的黃竹坑項目。總體而言，該行預測今年上半年的核心盈利為53億元，按年增長30%，主要由發展物業的利潤預訂增加（按年增長39%）所推動。

考慮到最新的客流趨勢和開發物業的利潤預訂時間表，高盛調整港鐵公司2022-24財年的每股盈利預測，並將其12個月基於資產淨值的目標價，由原先的53.9元，調整至53.5元。但維持買入評級。

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【港鐵加薪】港鐵據報加薪1.6%至5%不等 大部分員工可獲約1.5個月獎金

【港鐵66】港鐵：明年中在大埔墟、馬場站加建幕門 2016年已批出5億元合約