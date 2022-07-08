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【黑客攻擊】FBI警告：北韓黑客以勒索軟件　入侵醫療保健機構

科技 12:05 2022/07/08

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北韓黑客使用一種名為Maui的勒索軟件，來加密醫療機構的電腦，然後要求受害者付款以解鎖其網絡。（法新社）

黑客經常會入侵不同行業機構的網絡，透過勒索軟件等方式，竊取數據資料進行欺詐。美國聯邦調查局（FBI）、網絡安全和基礎設施安全局（CISA）和財政部發表聯合聲明，指北韓黑客由2021年5月起，經常以勒索軟件入侵醫療保健機構，提醒相關機構要多加注意。

【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%

醫療服務遭中斷

FBI表示，北韓黑客使用一種名為Maui的勒索軟件，來加密醫療機構的電腦，然後要求受害者付款以解鎖其網絡。黑客會鎖定其電子健康記錄服務、診斷服務、成像服務和互聯網服務等。在某些情況下，這些攻擊使醫療機構無法使用其系統，並長期中斷他們提供的服務。

勒索軟件一旦進入受害機構的網絡，就會由黑客遙距手動執行。聲明提到，他們「非常不鼓勵」支付贖金，因為這並不能確保黑客會給受害者解鎖文件的鑰匙。

【黑客攻擊】萬豪酒店再被黑客入侵　20GB客戶及員工數據遭外洩

但FBI也承認，攻擊者很可能會繼續以醫療保健機構為攻擊目標。聲明指出：「北韓黑客會認為醫療保健機構願意支付贖金，因為這些機構提供的服務，對人類的生命和健康至關重要。」因此敦促醫療機構採用緩解技術（mitigation techniques），並通過安裝軟件更新、維護數據的離線備份和制定基本的網絡事件響應計劃，為可能的勒索軟件攻擊做準備。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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