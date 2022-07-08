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【安倍晉三中槍】 安倍晉三於演說期間中槍 據報流血倒地心臟驟停失意識【安倍晉三中槍】 安倍晉三於演說期間中槍 據報流血倒地心臟驟停失意識 日圓兌美元急升

環球政經 14:57 2022/07/08

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據日本放送協會NHK報道，日本前首相安倍晉三在奈良進行街頭演講時突然倒下，現場傳出槍聲。報道指，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。

報道指，當時事發於日本時間7月8日的早上11時25分左右，日本前首相安倍晉三在奈良為參議院選舉站台進行街頭演說時，現場約有30人，然後突然傳出了2下槍聲，安倍晉三中槍倒地。

另據日本《朝日新聞》報道， 安倍晉三在胸部中槍後流血倒地，心臟驟停失意識，當地警方懷疑被霰彈槍從背後擊中。一名頭帶眼鏡、口罩，身穿灰色上裝的42歲男子山上徹也為涉案嫌疑人被當場制伏。

在安倍晉三中槍的消息下，日圓兌美元短線走強，日內最高升至136.59，其後回落至135.77水平。日經平均指數午休前升381點報26871點，收市升幅收窄至僅20點，報26510點。

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責任編輯：關海儀

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選舉 奈良 安倍晉三 日本

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