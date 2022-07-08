【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）收購Twitter（美︰TWTR）的交易，據報陷嚴重危機，團隊已停止部分融資討論。

據《華盛頓郵報》引述數名知情人士報道指，由於馬斯克團隊認為Twitter始終未能確認其平台上的虛假賬戶的數據，因而增加了交易中止的風險。

報道指，馬斯克與其團隊跟Twitter投資者的談判經已冷卻，因為團隊對從Twitter收到的內部數據庫「firehose」提出質疑，認為沒有足夠的數據來評估Twitter的商業前景，因已停止部分融資討論。

報道中的知情人士指，馬斯克與其團隊已作結論，停止參與有關這筆與Twitter的440億美元交易融資部分討論。Twitter股價盤後跌3.92%，報37.27美元。

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責任編輯：關海儀