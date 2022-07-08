【港交所糾紛】前高層許淑嫺申索逾500萬元　批遇職場欺凌

▲ 【港交所糾紛】前商層許淑嫺申索逾500萬元 批遇職場欺凌

港交所 （00388） 綠色及可持續發展金融前主管許淑嫺在勞資審裁處向港交所提出申索。許淑嫺在庭上向港交所要求還回未發酌情花紅和股份，涉資逾500萬元，並指在港交所內遇職場欺凌。

許淑嫺曾為上市科主要高層，2020年轉任綠色及可持續發展金融主管，今年1月突然離職。據了解，她遭港交所解僱，而港交所未有即時委任繼任人選。

許淑嫺稱，按港交所慣例，若員工並未涉及嚴重過失，終止僱用合約時會將未到期的股份花紅發布，但她離職以來未有收到現金或股份。她續在庭上透露，曾向港交所申訴遇職場欺凌，但交易所僅指申訴不成立，但未有詳細交代報告內容。

港交所代表指，不同意許淑嫺所指的慣例和索賠金額，又指涉及金額不少且可能包括勞資審裁處無法處理的股份選項，而且案中文件長達500頁和複雜法律事實，要求改於原訟庭處理。

勞資審裁處法官指，需要考慮審裁處是否合適處理案件，要求雙方再書面陳詞，押後至10月20日再提訊。

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