  • 32°C
香港時間 : 2022708日 (五) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】福士汽車斥資逾1500億　進軍電動車電池市場

科技 11:20 2022/07/08

分享：

分享：

由2023年開始，福士汽車將計劃推出一種新的棱形設計電池，並會統一地為旗下各個汽車品牌安裝。（法新社）

受新冠疫情和俄烏戰事影響，電動車零件的供應鏈遇上產能不足、物流受阻等嚴峻問題，不少車廠都計畫開發自家零件突破困局。Volkswagen（港稱福士汽車、VW，內地譯大眾汽車）宣布，將投資203.8億美元（約1,569億港元），成立一家名為Power Co的新公司，主力生產電動車電池，以確保足夠的產能、材料和供應。

【低碳物流】亞馬遜推步行、電動單車送貨　料每年配送500萬件包裹

福士汽車表示，Power Co將管理福士汽車的整個電池供應鏈，從新技術的研究和開發，到原材料的開採，及至電池回收的過程。福士汽車行政總裁Herbert Diess強調：「電池業務是新汽車戰略的基石之一，它將使福士汽車成為未來可持續的領先電動車供應商。」

【Tesla充電站】Tesla增3個V3充電站　位於西貢、港島南及九龍東

由2023年開始，福士汽車將計劃推出一種新的棱形設計電池，並會統一地為旗下各個汽車品牌安裝。目標是到2030年，讓這種電池為旗下80%電動車提供動力。此外，福士汽車還與兩家電池生產商三星（Samsung）和CATL簽訂了合約，以開發更節能的固態電池。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【車主注意】輪胎有機會脫落！　 豐田緊急召回新款電動車
2022/06/24
【車主注意】輪胎有機會脫落！　 豐田緊急召回新款電動車
【電動車】LG收購電池充電器製造商　進軍電動車充電市場
2022/06/28
【電動車】LG收購電池充電器製造商　進軍電動車充電市場
【Tesla】Elon Musk命令員工重返公司　外媒踢爆Tesla竟無足夠辦公桌
2022/06/28
【Tesla】Elon Musk命令員工重返公司　外媒踢爆Tesla竟無足夠辦公桌
【電動車】Tesla支援Apple CarPlay？　波蘭開發者實試
2022/06/28
【電動車】Tesla支援Apple CarPlay？　波蘭開發者實試

你可能感興趣

【車主注意】輪胎有機會脫落！　 豐田緊急召回新款電動車
12:31 2022/06/24
【車主注意】輪胎有機會脫落！　 豐田緊急召回新款電動車
【電動車】LG收購電池充電器製造商　進軍電動車充電市場
10:23 2022/06/28
【電動車】LG收購電池充電器製造商　進軍電動車充電市場
【Tesla】Elon Musk命令員工重返公司　外媒踢爆Tesla竟無足夠辦公桌
13:10 2022/06/28
【Tesla】Elon Musk命令員工重返公司　外媒踢爆Tesla竟無足夠辦公桌
電動車 新能源 可持續發展 科技產品 疫情 汽車 Samsung

下一篇文章

【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保障私隱】Apple今年第三季推新鎖屏功能　保障記者、維權人士權益
【保障私隱】Apple今年第三季推新鎖屏功能　保障記者、維權人士權益
【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截　報告：兩成電郵帶惡意HTML附件
【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截　報告：兩成電郵帶惡意HTML附件
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
【新MacBook】M2版MacBook Air　7月8日起預售
【新MacBook】M2版MacBook Air　7月8日起預售
【黑客攻擊】萬豪酒店再被黑客入侵　20GB客戶及員工數據遭外洩
【黑客攻擊】萬豪酒店再被黑客入侵　20GB客戶及員工數據遭外洩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款