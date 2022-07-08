【電動車】福士汽車斥資逾1500億　進軍電動車電池市場

▲ 由2023年開始，福士汽車將計劃推出一種新的棱形設計電池，並會統一地為旗下各個汽車品牌安裝。（法新社）

受新冠疫情和俄烏戰事影響，電動車零件的供應鏈遇上產能不足、物流受阻等嚴峻問題，不少車廠都計畫開發自家零件突破困局。Volkswagen（港稱福士汽車、VW，內地譯大眾汽車）宣布，將投資203.8億美元（約1,569億港元），成立一家名為Power Co的新公司，主力生產電動車電池，以確保足夠的產能、材料和供應。

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福士汽車表示，Power Co將管理福士汽車的整個電池供應鏈，從新技術的研究和開發，到原材料的開採，及至電池回收的過程。福士汽車行政總裁Herbert Diess強調：「電池業務是新汽車戰略的基石之一，它將使福士汽車成為未來可持續的領先電動車供應商。」

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由2023年開始，福士汽車將計劃推出一種新的棱形設計電池，並會統一地為旗下各個汽車品牌安裝。目標是到2030年，讓這種電池為旗下80%電動車提供動力。此外，福士汽車還與兩家電池生產商三星（Samsung）和CATL簽訂了合約，以開發更節能的固態電池。

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責任編輯：陳卓賢