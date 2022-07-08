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【約翰遜下台】馬卓安促約翰遜立即離任「繼續看守不明智」

環球社會熱點 12:02 2022/07/08

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英國首相約翰遜周四宣布辭任執政保守黨黨魁，留任首相至今年秋天。約翰遜仍面對保守黨內巨大壓力，英國前首相馬卓安要求約翰遜立即離任，指他繼續留任看守首相的決定不明智，憂慮内閣難以約束約翰遜。蘇格蘭首席部長施雅晴亦表示，對約翰遜將繼續留任感到難以置信。

約翰遜辭職 「保守黨需要新領袖」（第三版） 【下一頁】

馬卓安（John Major）周四（7日）表示，約翰遜（Boris Johnson）已失去內閣、政府和議會黨派支持，認為他應立即離任而非擔任看守首相。馬卓安表示讓約翰遜繼續掌權數月決定不明智，憂慮約翰遜的內閣成員以前已經難以約束其行為，質疑現在也不會做到這一點。

保守黨議員Simon Hoare亦指，一眾內閣成員因約翰遜辭職反映黨友已對他失去信心，認為約翰遜應該離任。更有保守黨議員直言約翰遜簡直令人不可接受（toxic），需要盡快擺脫其影響。

黨內有不少人認為，副首相藍韜文（Dominic Raab） 可擔任看守首相。有保守黨議員甚至揚言如果約翰遜繼續擔任看守首相，他將請求保守黨1922委員會主席要求約翰遜立即下台。

約翰遜下台誰人接班？ 英媒列接任大熱人選 【下一頁】

施雅晴（Nicola Sturgeon）在電視演説中表示，對約翰遜將繼續留任3至4個月感到難以置信。施雅晴認為選舉目前符合整個英國的利益，但承認可能性不大。在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer） 形容約翰遜辭職是好消息，但指僅更換保守黨黨魁並不足夠，也應改革政府。

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責任編輯：李俊儀

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